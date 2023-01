Kijk, de Abarth 500e is er ook Cabrio

Elektrische cabrio’s zijn zeldzaam, maar Abarth heeft er nu ook eentje. Al is cabrio natuurlijk een groot woord.

Zoals jullie weten is de nieuwste Fiat 500 alleen nog maar elektrisch, dus het was een kwestie van tijd voor er een elektrische Abarth kwam. Die kwam er dan ook. In november maakten we kennis met de Abarth 500e.

Inmiddels kunnen we de auto ook in het echt aanschouwen op de Autosalon van Brussel, die vandaag van start is gegaan. Daar staat niet alleen de Abarth 500e, maar ook de Abarth 500e Cabrio. Daar had Abarth zelf nog geen beelden van gedeeld, dus dan doen wij het maar.

Zowel de Abarth 500e als de Abarth 500e Cabrio leveren 154 pk. Dat valt een beetje tegen, aangezien er benzine-Abarthjes zijn geweest die meer vermogen hadden. Maar misschien praten we voor onze beurt en komt Abarth later nog met extra hete versies. Het zou heel goed kunnen.

Hoe kun je de Abarth 500e herkennen? Dat is heel makkelijk: Abarth staat uitgeschreven op de voor-, zij- en achterkant. Dat is niet het enige, want de Abarth heeft ook een unieke voorbumper. Die valt op omdat deze volledig in carrosseriekleur is gespoten.

De Abarth’s vallen sowieso op, want deze kun je bestellen in flitsende kleuren die je niet op een Fiat 500e kunt krijgen. De Abarth 500e Cabrio op de foto’s is bijvoorbeeld uitgevoerd in Poison Blue, terwijl de hatchback op de achtergrond is uitgevoerd in Acid Green. Giftige kleurtjes dus, wat natuurlijk perfect pas bij het merk met de schorpioen.

Wat kost zoiets? De gewone Abarth 500e heb je vanaf €44.000. Daarmee kom je dus nog net in aanmerking voor subsidie, mits je geen opties aanvinkt. Met de Abarth 500e Cabrio val je helaas buiten de boot. Daarvoor ben minstens €47.000 kwijt.