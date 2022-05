Helaas: we krijgen dit Formule 1-seizoen een race minder

In plaats van de beloofde 23 races, krijgen we nu maar een schamele 22 races in 2022.

Als Formule 1-liefhebber kom je wel aan je trekken, want de kalender is dit jaar voller dan ooit. Er stonden maar liefst 23 races op het programma en als bonus krijg je ook nog een drietal sprintraces. Het kan niet op.

Helaas werd kalender een klein beetje op de schop gegooid omdat Poetin zo nodig Oekraïne binnen moest vallen. De Formule 1 kreeg daardoor opeens moreel besef en besloot dat een Grand Prix van Rusland echt niet meer kon. Die werd daarom geschrapt van de kalender. Sterker nog: ze hebben ook gelijk alle toekomstige Russische GP’s geschrapt.

Daarmee zit er wel een ‘gat’ in de kalender, in het weekend van 25 september om precies te zijn. De FIA ging daarom op zoek naar een vervangende race. Er was vorige maand al vrij stellige berichtgeving dat de GP van Qatar de vervanger zou worden, maar dit blijkt nu fake news te zijn.

Een double header in Singapore of een GP van Turkije kunnen we ook vergeten. De Formule 1 maakt namelijk vandaag officieel bekend dat de GP van Rusland geen vervanger meer krijgt. Blijkbaar was het toch te ingewikkeld om nog iets anders te regelen voor september.

Jammer maar helaas: er staan dit jaar dus maar 22 races op het programma. Na de GP van Italië zitten we nu drie weken zonder Formule 1. En dat is allemaal de schuld van Poetin.