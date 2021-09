Nederlandse Bugatti Chiron is de koning der tijgers

Bevrijd ene exotische Joe! Of zoiets. Een Nederlandse Bugatti Chiron werd voorzien van een tijgerwrap ter ere van de welbekende Tiger King en diens cryptomunt.

Je kijkt wel even raar op als er ineens een Bugatti Chiron door Amsterdam tuft. Ten minste, in theorie. Hoe opzienbarend de auto ook is, er zijn er toch vijf in Nederland en als je die ergens gaat vinden, is de hoofdstad geen gekke gok. Toch kijk je waarschijnlijk vreemder op als het gaat om een Chiron in een volledige tijgerwrap.

Nederlandse Bugatti Chiron met tijgerwrap

Eén van die vijf exemplaren van de Bugatti Chiron in Nederland werd namelijk voorzien van deze tijgerwrap. Lekker opvallend zo met oranje en zwarte strepen. Zoals gezegd is opvallen sowieso een kwaliteit van de dure Bugatti. Waarom dan deze tijgâh-wrap?

Tiger King

Welnu, als je een beetje meegaat met de trends is er maar één hot item wat iets met tijgers te maken heeft de laatste tijd. Dat is de Netflix-serie Tiger King. Voor het volledige verhaal moet je de serie bekijken (wat ondergetekende nog niet gedaan heeft trouwens, dus expertise op dit gebied is niet aan mij uitbesteed), maar het gaat om het bezitten en verzorgen van grote katten (waaronder uiteraard tijgers) en de controverse rondom Joe Exotic, die nu 22 jaar in de cel zit vanwege onder andere moord en dierenmishandeling. Dat vinden veel mensen vanwege de serie erg onterecht en dus prijkt her en der op de Nederlandse Bugatti Chiron met Tiger King-wrap de tekst #FreeJoeExotic.

Cryptomunt

Goed, Tiger King is inmiddels ook al weer een goede anderhalf jaar oud, dus is de hype niet een beetje voorbij? Nee, want eigenlijk speelt de docu geen rol meer in de wrap op deze Nederlandse Bugatti Chiron. Het gaat namelijk om $TKING. Dit is een cryptomunt, zoals tegenwoordig ineens weer een dikke hype is. Om Tiger King Coin, zoals de munt voluit heet, een beetje aan te prijzen, werd deze wrap op de Chiron aangebracht. Daarom valt de exotische auto iets extra op.

Dan weet je ook even waar je aan toe bent als je hem tegenkomt. Exotische Joe moet bevrijd worden en koop cryptomunten. Of bewonder de Nederlandse Bugatti Chiron in een bijzonder wrapje.