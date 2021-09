Continental GT PHEV mag niet TE dik worden

Want dan gaan de mensen de Continental GT PHEV namelijk daadwerkelijk bestellen. En dat is niet goed.

Net als mijn zus zit de complete autoindustrie in de overgang. Voor het ene merk gaat dit wat beter uitpakken dan voor het andere. Bij BMW hebben ze besloten dat elektrische auto’s ‘esthetisch gezien’ uitdagend zijn (zoals mijn familielid) en bij Audi pakken ze de overgang aan om juist met auto’s op de proppen te komen met zorgvuldig gekozen proporties.

Bij de luxe VW-dochter Bentley zijn er ook de nodige snode plannen. De belangrijkste nieuwkomer is een nieuwe elektrische crossover-SUV. Deze staat gepland voor 2025. Voor 2030 zal het merk enkel en alleen elektrische auto’s gaan verkopen. Maar: kijk eens naar het huidige modelgamma. Dat bestaat voornamelijk uit V8 en W12 motoren. Er is dus een lange weg te gaan.

Continental GT PHEV

Als het aan Matthias Rabe ligt, komen er nog milieuvriendelijkere versies aan van de huidige modellen. Er is ‘gelukkig’ al een Bentley Bentayga Hybrid en een Flying Spur Hybrid. Volgens Rabe (Bentley engineering-honcho) is de Continental GT de volgende. De klanten van de Continental GT zitten namelijk wel te wachten op een auto met de mogelijkheid van 0 gram CO2, om zo ook in stedelijke gebieden te kunnen rijden.

De meest logische stap zou zijn om de hybride-installatie uit de Flying Spur te monteren. Dat is een 2.9 liter V6 (van Porsche-origine) met een flinke elektromotor en accupakket. Het vermogen is dik 540 pk en het koppel bedraagt dan zo’n 720 Nm. De power-unit van de Bentayga (met een 3.0 V6 en 440 pk systeemvermogen) wordt niet krachtig genoeg geacht. Een Continental GT moet natuurlijk wel een beetje vooruit gaan.

Geen hete versies meer!

Een ding is wel zeker, er zullen géén superhete versies meer boven de Continental GT Speed komen. Dat is op dit moment de sterkste versie en dat zal ook zo blijven. Een model als de Supersports of de GT3-R zullen geen opvolger krijgen. Overigens is er ook nog een ‘tussen’-optie voor de Continental GT PHEV in de vorm van een V8 met elektromotor. Het probleem waar Bentley mee zit, is dat de klanten automatisch de dikste en meest vervuilende motor kiezen. Zeker in markten buiten Europa kiest men liever de W12 dan de V8, bijvoorbeeld.

Sowieso zijn de kopers zeer geintereseerd in dikke motoren. De Arnage ging pas verkopen toen men de ‘schone’ 4.4 V8 van BMW naar huis stuurde in ruil voor de oude en ‘vieze’ 6.75 V8. Aan de andere kant zal Bentley zich wel moeten committeren aan de telkens strenger wordende milieuregels. Eén voordeel, een elektrische Bentley is goed mogelijk. Bentley’s hebben altijd enorm veel koppel gehad, een bizar hoog gewicht en een laag geluidsniveau. Dus volledig elektrisch past dus eigenlijk precies bij de merkwaarden van het merk.

Via: Autocar.