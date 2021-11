GP Mexico 2021: tijden en wat je moet weten

Eindelijk is het zover, de GP van Mexico 2021 is dit weekend. Lees hier alle ins en outs die je moet weten.

Het seizoen is al bijna ten einde gekomen, maar er is nog geen zinnig woord te zeggen over de einduitslag van het kampioenschap. Zowel qua snelheid als qua punten zitten Lewis Hamilton en Max dermate dicht bij elkaar, dat het de details zijn die het verschil zullen gaan maken.

De eerst volgende race is in Mexico. Dat is een baan waar veel Nederlanders met plezier aan terugdenken. Veel F1-fans ook, want de baan levert bijna altijd een toprace op. Voordat we alles met je bespreken, hebben we eerst even kort de agenda voor je.

Agenda GP Mexico 2021

Vrijdag 5 november

18:30 – 19:30 | Eerste vrije training

22:00 – 23:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 6 november

18:00 – 19:00 | Derde vrije training

21:00 – 22:00 | Kwalificatie

Zondag 7 november

20:00 – 22:00 | Race

GP Mexico

Het is altijd een smaakmaker op de kalender, de GP van Mexico. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de GP van Frankrijk of Rusland is de Mexicaanse GP altijd een vermakelijke race. De eerste GP van Mexico vond plaats in 1962. Deze werd gewonnen door niet één, maar twee coureurs: Jim Clark en Trevor Taylor deelden namelijk de Lotus-Climax.

Die race gold officieel niet voor het wereldkampioenschap, maar was gewoon een ‘extra’ race. Dat was nog op het circuit van Magdalena Mixhuca. Dat was overigens dezelfde locatie, maar met een andere naam. Daar werd tot 1970 gereden. Daarna volgde er een hiatus van 16 jaar. Van 1986 tot 1992 keerde de race even kort terug. In 2011 maakte het circuit dan eindelijk de beloofde rentree.

Het circuit: Autódromo Hermanos Rodríguez

De baan in Mexico is compleet afwijkend van de rest van het seizoen. Mexico bevindt zich ver boven de zeespiegel. Dit zorgt ervoor dat de motoren zich wat anders tot elkaar verhouden. Ook de aërodynamische eigenschappen pakken wat anders uit. De topsnelheden die gehaald worden, zijn bijzonder hoog.

Het lange rechte stuk is dermate lang dat je bijna liever vertrekt van P2 of P3 om zo via de slipstream in te halen en als eerste de chicane te bereiken. Er zijn ook een paar hele krappe bochten van bocht 4 tot en met 6. De arena met scherpe bochten erin is een genot voor de toeschouwer. Inhalen is mogelijk op Mexico. Met name bij Bocht 1 en Bocht 4.

GP Mexico: resultaten van 2019

Vorig jaar was er vanwege Covid-restricties geen GP van Mexico mogelijk. Daarom kijken we naar de laatste editie, die in 2019 werd gehouden.

Hoe ging het alweer met de kwalificatie van van de GP Mexico 2019?

Dat was een spannende! Max Verstappen had de snelste tijd neer gezet. Als enige wist hij onder de 1:15 te komen met een 1:14.758. Echter, de Nederlander kreeg een gridstraf-penalty van drie posities. Hij was namelijk niet (of te weinig) van zijn gas gegaan na de enorme crash van Valtteri Bottas. Daardoor kon Charles Leclerc door naar P1, Vettel P2 en Hamilton mocht op P3 starten.

Wie reed den snelste raceronde tijdens de GP van Mexico 2019?

Charles Leclerc reed een uitstekende race en reed in ronde 53 een tijd van 1:19.232.

Hoe zag het podium er ook alweer uit tijdens de GP van Mexico 2019?

Verstappen reed niet zijn beste race. Hij kreeg het aan de stok met Hamilton, wat hem lichte schade aan de auto opleverde. Daarna had hij bij zijn inhaalrace een gevecht met Bottas wat weer een lekke band veroorzaakte. De Ferrari’s konden met gemak naar een zekere 1-2 overwinning rijden. Uiteraard ging het mis met de strategie en pitstops, waardoor Hamilton alsnog eenvoudig de race won. Vettel stond op 2, Bottas uiteindelijk op 3. Verstappen was zesde, vlak achter teammaat Albon.

Wat je moet weten over de GP Mexico 2021

Na een terugblik op het raceweekend van 2019, kijken we uiteraard ook even naar de toekomst

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Mexico 2019?

Voor de komende race heeft Pirelli de medium compounds in de aanbieding. Dit betekent dat de witte ‘hard’ banden C2 zijn, de gele ‘medium’ band C3 en de rode ‘softs’ de C4-banden. Dit zijn de zelfde compounds als vorige race tijdens de GP van Amerika 2021.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Mexico 2021?

Het is nog even koffiedik kijken. Het weer kan nogal omslaan in Mexico. Voor hoe het er nu uit ziet, wordt het vrijdag een vrij natte dag met een maximum temperatuur van 29 graden. Aangezien beide vrije trainingen slechts een uurtje duren, is het niet eens zeker dat het dan ook regent. Wellicht dat de baan nog even droog gereden moet worden. Zaterdag is het bewolkt, maar droog. Maximum temperatuur: 29 graden. Zondag is het eveneens bewolkt, met behoorlijk wat kans op regen.

Wat zijn de kansen voor Max Verstappen voor de GP van Mexico 2021?

Over het algemeen is Mexico een baan die de Red Bulls erg goed liggen. De baan is vrij hoog, dus de lucht is erg ijl. Daardoor is het voordeel van de Mercedes-motor minder groot. Verder is het een vrij korte baan met veel scherpe en langzame bochten. Daar is de Red Bull RB16B met hun korte wielbasis en hoge ‘rake’ in het voordeel. Verstappen heeft de race al twee keer gewonnen. Aan de andere kant, vergeet niet dat de meeste successen kwamen door de Renault-motor die zich op grote hoogte prettig voelde.

De vorige race toonde echter aan hoe snel het mis kan gaan. Met de titel in het achterhoofd zal Verstappen risico’s wat meer uitsluiten. De baan is vrij smal, dus een kleine ‘touché’ kan zomaar grote gevolgen hebben. Dus wat betreft de kansen: die zijn groot. Als Verstappen op Circuit of the Americas pole weet te behalen én kan winnen, moet dat in principe Mexico ook kunnen. Aan de andere kant: Lewis Hamilton zit er vlák achter en zal ieder foutje genadeloos afstraffen.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Verstappen voor de GP Mexico 2021?

Die zijn er veel zekerder over dan wij, eigenlijk. Verstappen en Hamilton zitten dermate dicht bij elkaar dat het voornamelijk details zijn die gaan bepalen wie er wint. Vrgeet niet dat het circuit een lang recht stuk heeft bij de start, dus ook al pakt Verstappen pole, dan nog zou Hamilton via de slipstream er voorbij kunnen steken. De wedkantoren denken er dus anders over: Verstappen is de grote favoriet met 13/18. Lewis Hamilton volgt op gepaste afstand met 2/1. Daarna komen Pérez (14/1) en Bottas (20/1).

Waar kan ik de GP van Mexico volgen?

Er zijn grofweg drie manier om de race te bekijken. We nemen ze even met je door, inclusief de kosten en de voor- en nadelen.

Ziggo

Als je Ziggo hebt, is dit verreweg het makkelijkst. Je zet de TV op het open kanaal (nummertje 14) en je kunt de kwalificatie en de race kijken. Wil je de vrije trainingen zien en/of heb je geen Ziggo, niet getreurd. Dan zijn er meer oplossingen. Je kunt een uitgebreid Ziggo Sport-pakket krijgen. Dat is op zich heel erg fijn, want je kunt daarmee nog veel meer sporten bekijken, mocht dat je ding zijn. Het nadeel is dat de rechten van Ziggo aflopen aan het einde van het jaar. Er gaan geruchten over een deal met NENT, de groep die de F1-rechten voor Nederland onlangs heeft gekocht. Een andere oplossing is om een race te kopen. Voor 3,99 kun je de race volgen op je smartphone of tablet. Deze

Streams

Op het internet zijn veel streams te vinden. We hebben hier een overzichtje voor je gemaakt. Voordelen: het is gratis. Nadelen: de beeldkwaliteit is niet denderend, je krijgt nogal wat reclame-uitingen van dubieuze datingsites en orgaanleveranciers. Maar ja, het is gratis.

F1TV

De gaafste manier is om F1TV te gebruiken. We hebben op de redactie zelf ook een abonnement op de service. Het voordeel is dat je kunt zien wat je wilt. Alles wordt uitgezonden van het gehele weekend. Ook tijdens de race heb je veel opties. De telemetrie, cockpitviews of een gecombineerd scherm: het kan allemaal. Ook kun je kiezen tussen de talen. Dus je kan ook gewoon de vertrouwde Formule 1-stem Olav Mol kiezen of een overpartijdige stel Britten van Sky. Of gewoon het keurige Duitse commentaar.

Voorspelling Autoblog redactie

De Autoblog-redactie is gezegend met onuitputtelijke F1-kennis. Daarnaast zijn Michael en Wouter er ook nog. Alle drie doen ze hun zegje over de race. Let op, ondanks de vermeende status van Jaap, heeft Michael verreweg de meest accurate voorspellingen gedaan dit seizoen. Je zou er bijna geld op gaan inzetten.

Jaap

Verstappen Pérez Sainz

Bij de vorige Grand Prix in Amerika bereikte de spanning aan het eind van de rit grote hoogte. Dit weekend vindt echter alles op grote hoogte plaats, want het is weer tijd voor de Grand Prix van Maxico, waar de rode bloedlichaampjes rijkelijk door de aderen stromen. Die hoogte is meteen een van de redenen waarom onze Max favoriet is voor de zege. Gezien de layout van de baan zou je verwachten dat de krachtige Mercedes-motor in het voordeel is. Doch uit voorgaande jaren weten we dat de Mercs niet lekker gaan op ijle lucht. Max wint ‘m dus, voor Perez en Sainz. Jaap, eet graag nacho’s

Michael

Verstappen Pérez Hamilton

Ik voel langzaam wederom de druk, want kan hij de voorsprong vasthouden, het gaat er om spannen. En ja dat geldt niet alleen voor mij in dit klassement van de voorspellers, maar ook voor Max. Met zo’n gelukkige hand bij het kiezen van winnaars wordt het voor mij tijd voor een tripje casino. Maar ondertussen moet ik natuurlijk ook de voorspelling inleveren voor Mexico.



Ik durf hem aan, de ban is gebroken. Hamilton gaat vanaf nu vol de underdog spelen en ik denk dat ze daar niet veel positieve energie (snelheid!) uit gaan halen. Dus Max pakt hem hier gewoon en Perez is echt gemotiveerd dus die komt op het podium. Lewis moet genoegen nemen met de derde plek volgens mij. Ik ben overigens benieuwd wie Martin Brundle dit weekend op de grid tegenkomt, kijken of het weer vermakelijk wordt. Michael, heeft nooit griep.

Wouter

Verstappen Hamilton Bottas

Max gaat hem weer pakken, de Red Bull is zo ijzersterk op dit moment. Zeker in de langzame bochten rijden ze in hun eigen klasse. Voeg daarbij dat Max lekker in zijn vel zit en Lewis wat meer moet knokken. Dan is het direct duidelijk toch. Wouter, was niet te laat met de voorspelling aanleveren.

Autoblog zal sowieso verslag doen van de race en kwalificatie.