Stand na GP Amerika 2021, plus 6 dingen die ons opvielen

Na zo’n spannend weekend is er maar één ding dat we willen weten: wat is de stand na de GP Amerika 2021? Daarnaast waren er nog 6 dingen die ons opvielen aan het weekend. Plus alle relevante rangen, standen, overzichten en agenda voor de rest van 2021!

De GP van Amerika 2021 zit er helaas weer op. Dit circuit weet eigenlijk altijd wel te boeien. Dankzij de vele inhaalmogelijkheden en de verschillende secties, is het altijd vrij onvoorspelbaar.

Afgelopen weekend mag ook weer het boekje in, alhoewel we een groot aantal topraces hebben gehad dit seizoen. Naast de uitslag en het verslag van de race, gaan we nu wat dieper op de materie in. Voordat we beginnen, hebben we hier de 5 dingen die ons opvielen aan het raceweekend:

Verstappen bijzonder koel

Het werd aan het einde van de race nog heel erg spannend. Wie SkyTV volgde, kon al halverwege de race horen dat Verstappen binnen de korste keren verschalkt ging worden door Hamilton. Dat moment kwam er echter niet. Het was ook geen stom geluk of pure mazzel. Zeker als je kijkt naar de laatste Q2-sectortijd bleek dat Verstappen toch nog wel wat over had (gezien de paarse tijd). Ook het moment dat Verstappen achter Hamilton reed, bleef hij de rust zelve.

Mercedes tóch snel, dan weer niet, dan weer wel

Het is een beetje aftasten. De ene keer is Mercedes overduidelijk sneller dan Red Bull. Soms komt het er niet helemaal uit door motorwissels, crashes of verkeerd getimede pitstops. Maar vrijdag dachten we allemaal dat Hamilton met overmacht kon winnen. Wellicht had Helmut Marko gewoon gelijk toen hij zei dat ze de oorzaak gevonden hadden van de ontbrekende snelheid van de Red Bulls. Toen Hamilton bij de start voorbij ging aan Verstappen, kon hij vervolgens niet uitlopen. Andersom trouwens ook niet. Alleen in de laatste fase was Hamilton duidelijk sneller.

Meer toppers in de kwalificatie

Het is erg goed om te zien dat het veld dichterbij elkaar komt. Natuurlijk, als het er echt om gaat zijn Red Bull en Mercedes duidelijk een klap sneller, maar dat verschil wordt kleiner. Zowel McLaren als Ferrari konden zich mengen in de strijd. Het zou gaaf zijn als deze lijn zich kan doorzetten, zodat er volgend seizoen 4 topteams zijn. In de race is het verschil overigens nog behoorlijk groot.

Hamilton alsnog een klasse apart

We focussen ons dit seizoen geregeld op Max Verstappen. Logisch, het is voor het eerst dat een Nederlander meedoet voor de winst. Maar een diepe buiging voor Lewis Hamilton. Die heeft deze race weer laten zien dat het een bijna feilloze racemachine is. Ook als je kijkt naar Bottas, zie je dat Hamilton geen spaan heel van laat van zijn teamgenoot. Het was alleen aan het einde net te weinig. Zoals Olav Mol mooi samenvatte, voor deze P2 heeft hij harder moeten vechten dan voor veel overwinningen.

Perez kan overweg met de RB16B

In de kwalificatie zat Pérez er heel goed bij. Hij leek zelfs eventjes voor pole te kunnen gaan. In de race was de Mexicaan echter niet opgewassen tegen de pace van Hamilton en Verstappen. Op de medium banden was hij zelfs ietsje langzamer dan Verstappen op de harde compound. Het gaat met stapjes en Pérez lijkt zich meer en meer thuis te voelen in de Red Bull RB16B. Het gat was uiteindelijk erg groot, mede doordat Pérez zijn drinken het niet deed. Niet dat er anders geen gat was, maar zeker aan het einde van de race is dat slopend, wat ook te zien was vlak na de finish.

Alpine totaal uit vorm

In principe waren het acties ‘om des keizers baard’, maar ze waren wel vermakelijk. Met name de acties van Antonio Giovinazzi en Fernando Alonso. Ze zaten elkaar lekker in de haren. Helaas ging het toen al nergens om qua punten, want Alpine was bijzonder uit vorm. In de kwalificatie konden Alonso en Ocon nauwelijks hun stempel drukken. In de race ging het alleen maar slechter. Een gevecht met een Alfa Romeo is niet waar ze op zitten te wachten bij Alpine. Uiteindelijk vielen ze alle twee nog uit ook. Een weekend om snel te verwachten voor Alpine.

Rijderskampioenschap

Het belangrijkste is dat Max Verstappen uitloopt op Hamilton. Het scheelt niet veel, want het zijn ‘maar’ 6 puntjes (omdat Hamilton de snelste ronde reed). Misschien wel belangrijker is dat Pérez nu voorbij is aan Norris. Als hij deze vorm de komende races kan vasthouden, dan kan hij Bottas in zijn vizier krijgen. Verder hebben Sainz en Leclerc (weer) eens stuivertje gewisseld. Leclerc is duidelijk sneller in de kwalificatie, maar de racekwaliteiten van Sainz komen hier tot uiting. Oh, en puntjes voor Yuki Tsunoda!

De stand na de GP Amerika 2021 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten Verschil 1 Verstappen Red Bull 287,5 0 2 Hamilton Mercedes 275,5 0 3 Bottas Mercedes 185 0 4 Pérez Red Bull 150 +1 5 Norris McLaren 149 -1 6 Leclerc Ferrari 128 +1 7 Sainz Ferrari 122,5 -1 8 Ricciardo McLaren 105 0 9 Gasly AlphaTauri 74 0 10 Alonso Alpine 58 0 11 Ocon Alpine 46 0 12 Vettel Aston Martin 36 0 13 Stroll Aston Martin 26 0 14 Tsunoda AlphaTauri 20 0 15 Russell Williams 16 0 16 Latifi Williams 7 0 17 Räikkonen Alfa Romeo 6 0 18 Giovinazzi Alfa Romeo 1 0 19 Schumacher Haas 0 0 20 Kubica Alfa Romeo 0 0 21 Mazepin Haas 0 0

Constructeurskampioenschap

Hier is het belangrijk om te zien dat de goede vorm van Pérez heel erg welkom is voor Red Bull. Natuurlijk, Pérez eindigde een halve minuut achter de kopgroep, maar derde is derde. Mede omdat Bottas weer eens traditioneel middelmatig reed, loopt Red Bull hard in. Met twee Red Bull-banen op komst (Mexico en Brazilië) kunnen ze verder inlopen of er zelfs voorbij gaan. McLaren en Ferrari blijven dicht bij elkaar.

De stand na de GP Amerika 2021 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten Verschil 1 Mercedes 460,5 0 2 Red Bull Racing Honda 437,5 0 3 McLaren Mercedes 254 0 4 Ferrari 250,5 0 5 Alpine Renault 104 0 6 AlphaTauri Honda 94 0 7 Aston Martin Mercedes 62 0 8 Williams Mercedes 23 0 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 7 0 10 Haas Ferrari 0 0

Kwalificatieduel

In eerste instantie moeten we even vermelden dat de verschillen tussen de coureurs vrij klein waren. Tsunoda zat vlak achter Gasly, Sainz vlak achter Leclerc en Pérez wist Verstappen heel aardig bij te houden. Dat gezegd hebbende, Gasly is de absolute koning die zijn teammaat alle races ‘in de tas’ heeft. Vettel en Stroll stonden gelijk en ondanks dat Stroll vóór Vettel startte, had de Duitser zich beter gekwalificeerd.

De onderlinge stand na de GP Amerika 2021 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (13) Bottas (4) Red Bull Verstappen (15) Pérez (2) McLaren Norris (11) Ricciardo (6) Aston Martin Vettel (9) Stroll (8) Alpine Alonso (10) Ocon (7) Ferrari Leclerc (13) Sainz (4) AlphaTauri Gasly (17) Tsunoda (0) Alfa Romeo Giovinazzi (11) Räikkönen (4) Alfa Romeo Giovinazzi (2) Kubica (0) Haas Schumacher (14) Mazepin (3) Williams Russell (16) Latifi (1)

Snelste raceronde

Ondanks dat Verstappen de race won, was hij niet de snelste man op de baan. Lewis Hamilton was namelijk overduidelijk sneller de laatste 15 ronden. Hij pakte de snelste raceronde, alhoewel Verstappen uiteindelijk het snelste was in de eerste sector (al dan niet geholpen door de DRS dankzij Mick). Het zorgde er in elk geval voor dat Hamilton de schade maximaal heeft beperkt.

De onderlinge stand na de GP Amerika 2021 qua snelste raceronde is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 4 Hamilton Mercedes 4 Bottas Mercedes 3 Pérez Red Bull 1 Gasly AlphaTauri 1 Mazepin Haas 1 Ricciardo McLaren 1 Norris McLaren 1

Driver of the Day

Dat werd niemand minder dan: Max Verstappen! Waarschijnlijk was het afhankelijk van wie de race ging winnen. Zowel Hamilton als Verstappen waren een klasse apart. Het publiek in Amerika was overduidelijk ook erg gecharmeerd van de prestaties van de Nederlander. Het leverde Verstappen de Driver of the Day trofee op!

De onderlinge stand na de GP Amerika 2021 in het Driver of the Day klassement is als volgt:

Coureur Team Aantal Nominaties Norris McLaren 3 Pérez Red Bull 3 Vettel Aston Martin 2 Leclerc Ferrari 1 Hamilton Mercedes 1 Verstappen Red Bull 1 Ricciardo Red Bull 1 Sainz Ferrari 1

Heeft de Autoblog-redactie de GP van Amerika 2021 goed voorspeld?

Ja en Nee. Traditioneel zaten Wouter en Jaap er behoorlijk naast. En de hoofdredacteur die stiekem een abonnement heeft op alle papieren F1-magazines, want hij had de posities van Verstappen én Pérez juist voorspeld.

Onderlinge stand na de GP Amerika 2021 in de AB-redactiepoule:

Redacteur Punten Michael 95,5 Wouter 47 Jaap 45

Deze Grand Prix’ zijn al verreden:

Deze Grand Prix’ staan nog op de kalender:

5 november | GP van Mexico

12 november | GP van Brazilië

21 november | GP van Qatar (GP Australië gaat níet door)

5 december | GP van Saudi Arabië

12 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters voor de GP van de Mexico worden verreden op vrijdag 3 november om 18:30.