GP Mexico 2022: tijden en wat je moet weten!

De GP Mexico 2022 gaat van start dit weekend. Lees je hier helemaal in voor de race!

Van het ene bijzondere weekend, rollen we in het andere bijzondere weekend. De GP van Mexico 2022 komt er aan! Lees hier alles dat je moet weten.

We zijn nog maar nauwelijks bijgekomen van de rollercoaster die de GP van Amerika 2022 was en nu is het alweer tijd voor de volgende race: de GP van Mexico 2022!

Ondanks dat er voldoende beslist is, zijn er nog voldoende redenen om de race te gaan kijken. Al is het alleen maar omdat Mexico eigenlijk nooit teleurstelt. Het is een uniek circuit én eentje waarbij inhalen mogelijk is.

Schema GP Mexico 2022

Voordat we alle ins én outs met je gaan behandelen, hebben we hier eerst het tijdschema voor je:

28 oktober:

20:00 – 21:00 | Eerste vrije training

23:00 – 00:30 | Tweede vrije training

29 oktober

19:00 – 20:00 | Derde vrije training

22:00 – 23:00 | Kwalificatie

30 oktober

21:00 – 23:00 | Race

GP Mexico

Racen in Mexico is niets nieuws. Al in 1962 deed men dat. Dat deed men op het Magdalena Mixhica circuit. Dat is dezelfde locatie als waar we nu rijden, alleen dan met een andere naam. De eerste race telde niet mee voor het kampioenschap, maar de race in 1963 wél. Die werd gewonnen door Jim Clark in de Lotus-Climax. Tot en met 1970 werd er gereden in Mexico. Daarna was het een tijdje stil. Pas in 1986 keerden de heren coureurs terug naar Mexico.

De locatie is hetzelfde, maar heet nu Hermano Rodriguez. Van 1986 tot 1992 reed men daar. Bernie Ecclestone was orde op zaken aan het stellen. Mexico paste niet in zijn visie. De baan was verouderd, de stad had te maken met luchtvervuiling, Mexico-stad had te kampen met veel criminaliteit. Kortom, de race werd weer gecanceld. In 2015 keerde de GP terug, nadat de baan een flinke opknapbeurt had gekregen.

Het circuit: Autódromo Hermanos Rodríguez

Er zijn een paar dingen bijzonder aan het Autódromo Hermanos Rodríguez. Ten eerste ligt het midden in een park in de stad. Ook bijzonder is het stadion gedeelte. Net als bij Hockenheim is het laatste gedeelte door een stadion. Maar wat je het meeste gaat horen is de enorme hoogte. De baan ligt namelijk enorm ver boven zeeniveau. Dit betekent dat de auto’s vaak anders presteren dan normaal.

Voorheen waren de Red Bulls kansloos tegen de Mercedessen, maar konden ze op Hermanos Rodríguez een vuist maken. Inhalen is goed mogelijk, er zijn meerdere plaatsen waar dat kan. Na het lange rechte stuk is het meest voor de hand liggend. Een ronde is 4,304 kilometer lang. Dat betekent dat er 71 ronden gereden gaan worden.

GP Mexico 2021

We blikken nog eventjes terug op vorig jaar. Hoe ging het ook alweer?

Hoe verliep de kwalificatie van de GP van Mexico 2021?

Het was al in Mexico duidelijk dat Mercedes flink aan snelheid had gewonnen. Eigenlijk waren ze ook al sneller in de VS, toen kon Red Bull winnen dankzij een slimme pitstop-strategie. Ondanks dat men de hoop had dat Verstappen hier pole zou pakken, was het toch echt Valtteri Bottas (1:15.875). Hamilton zette de tweede tijd neer en Verstappen de derde.

Wie reed de snelste raceronde van de GP van Mexico 2021?

Valtteri Bottas, met een tijd van 1:17.774. Die reed hij in ronde 69, aan het einde dus. Hij kreeg er echter geen punt voor, want hij eindigde als 15e. De belangrijkste reden was voornamelijk dat het punt níet naar Verstappen ging.

Hoe zag het podium van de GP Mexico 2021 eruit?

Het was een klassiekertje: Verstappen won, voornamelijk door zijn actie in de eerste bocht in de eerste ronde. Lewis Hamilton werd tweede, Sergio Pérez werd derde.

Alles dat je moet weten over de GP Mexico 2022

Er zijn al veel dingen wél bekend over de race. We nemen alles met je door:

Hoe zit het met de stand bij aanvang van de GP Mexico 2022?

Verstappen is nu kampioen bij de rijders, Red Bull bij de constructeurs. Maar er gebeurt nog genoeg. De strijd om P2 is erg spannend, alsmede de strijd tussen Mclaren en Alpine.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Mexico 2022?

Dezelfde als vorige race en vorig seizoen: Hard is C2 (wit), Soft is C3 (geel) en Zacht is C4 (rood).

Wat is de weersvoorspelling voor de GP Mexico 2022?

Niet al te mooi. Vrijdag Is het nog lekker: 27 graden, een beetje bewolking en weinig wind. Aan het einde van de dag gaat het regenen. Zaterdag zal het tijdens de derde vrije training droog blijven, maar is er flinke kans op regen tijdens de kwalificatie. De temperatuur ligt dan rond 24 graden. Zondag wordt het 25 graden, en zal het waarschijnlijk (licht) regenen tijdens de race.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Mexico 2022?

De coureur met 13 overwinningen dit seizoen kan deze race ook gaan winnen. Maar gaat dat ook gebeuren. Tuurlijk, Verstappen doet het hier altijd heel erg goed. Echter, als hij op P1 staat en achter hem zit Perez, dan is het wel zo netjes om ‘m voor te laten. Het afremmen van Hamilton in Abu Dhabi en de teamorders mogen een bedankje ontvangen, nietwaar? Dan moet Pérez het wel goed doen en dat is dit seizoen niet altijd het geval. Overigens is Mexico een bijzondere baan, het zou ons niet verbazen als Ferrari of Mercedes ineens een stuk dichter bij Red Bull staat.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Verstappen voor de GP Mexico 2022?

Dat Verstappen gaat winnen en niet zo’n klein beetje ook. Verstappen staat op 4/7, Leclerc op 9/2, net als Pérez. Hamilton (12) Sainz (12) en Russel (20) volgen op gepaste afstand.

Waar kan ik de GP van Mexico 2022 volgen?

Vroeger moest je RTL 5 aanzetten en kon Olav Mol zelf de reclameblokken bepalen. Dat is tegenwoordig niet meer het geval, alhoewel Olav Mol nog steeds actief is.

F1TV

Voor de Die Hard formule 1-fan is F1TV de beste optie. Je kan daar de race perfect volgen. Je kunt kiezen uit meerdere schermen met telemetrie, cockpit-view, positie op de baan en dergelijke. Het maakt het wel interessant. Ook kun je je eigen taal kiezen. Races terugkijken gaat erg makkelijk, de extra programma’s eromheen zijn van hoge kwaliteit en zeker de moeite waard.

ViaPlay

Bij ViaPlay hebben ze gekozen voor ALLE Nederlanders met een autosportverleden. Dat lijkt meer op een actie om Robert Doornbos dwars te zitten dan dat ze voor keihard talent kiezen. De tafelgasten hebben vaak al 15 jaar niet naast een F1-auto gestaan, als dat al het geval is. Het is wat droger dan Ziggo vroeger was, zonder dat het echt professioneler is. Het commentaar is een beetje cringy, maar wel correct.

Streams

Op het internet zijn er veel streams te vinden. Sommige zelfs van sporten. In het geval van F1 zijn er zat waar je uit kan kiezen. Kwaliteit is niet denderend en vaak krijg je het beeld vrij laat binnen. Dat je collega’s in de groepsapp de spin van Sainz al analyseren en men bij de stream nog moet starten. Hier zijn wat streams op een rijtje.

VPN

Een handige tussenoplossing is kijken via een VPN. F1TV is alsnog 64,99 per jaar en ViaPlay kost je 13,99 per maand. Natuurlijk, je kunt dan veel meer kijken dan alleen F1. Maar als het om de race gaat, kun je ook een VPN gebruiken. Dan eventjes afstemmen op ORF of RTL Luxembourg en je kan genieten. Vaak zelfs in 4K! Iets dat ViaPlay gek genoeg niet aanbiedt.

Tip: elk land heeft weer verschillende streaming alternatieven voor Formule 1. Bij vpngids.nl vind je een lijst met werkende Formule 1 kanalen en tips hoe je deze kanalen kan kijken.

Grand Prix Radio

Als het aankomt op commentaar, is niemand beter dan Olav Mol (edit: spreek voor jezelf @willeme ;-)!) . De F1-stem des vaderlands verzorgt al sinds de jaren ’90 de races van commentaar. Dat doet hij nu nog steeds via Grand Prix Radio. Je kunt met sliders het commentaar afstemmen op het beeld. Kun je toch nog op de ouderwetse manier kijken

Wat voorspellen de Autoblog Experts over de GP van Mexico 2022?

Michael:

Verstappen Pérez Leclerc

Ik hoop dat het allemaal lekker zal gaan voor Max in Mexico, scheelt weer een aantal bliepjes op de boordradio. Aan de andere kant, wel heerlijk dat standje dat hij van zijn baas (Horner was het toch over de boordradio?) kreeg ten overstaan van de hele wereld. Maar goed, dat terzijde! Mexico, natuurlijk zou het leuk zijn als Sergio daar wint. Aan de andere kant zou ik het ook wel aardig vinden wanneer Max ze gewoon nog allemaal even binnen tikt. Hoort wel bij dit dominante seizoen. Michael, gunt het Pérez niet.

Wouter:

Verstappen Sainz Hamilton

De thuisgrandprix van ons aller Checo. De eeuwige nummer twee, tenminste als die stomme Ferrari’s en Mercedessen even kunnen crashen. Ik verwacht dus geen vuurwerk van de Mexicaan, maar gewoon weer Max die numero uno wordt. Heel verrassend is het allemaal niet, misschien eerder een tikkie saai. Wouter, heeft echt nul vertrouwen in Sergio.

Jaap:

Perez Hamilton Sainz

Ola Sombrero, het is weer tijd voor de Grand Prix van Mexico. Of moeten we zeggen Maxico, want onze Max won al bijna elke race op de grote hoogtes van het circuit gebroeders Rodriguez toen de Red Bull nog helemaal niet de beste auto was. Dus gaat hij dit jaar natuurlijk ook weer winnen. Of zouden ze bij Red Bull stiekem Checo een succesje gunnen…Ik ga dan maar voor het laatste en een mispeer voor Max. Hamilton wordt tweede, Sainz de nummer 3. Jaap, bestuurt Checo stiekem van afstand.

Autoblog zal de race en kwalificatie verslaan. Uiteraard houden we je op de hoogte als er iets interessants gebeurd in de vrije training.