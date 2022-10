Dit zijn de coolste Nissans van vandaag

Het is eventjes kiezen welke van deze coolste Nissans de allercoolste is.

We gaan weer naar de laatste twee maanden van het jaar. Dat betekent een hele hoop SEMA-nieuws. Vroeger was de beurs enkel en alleen voor tuners, maar tegenwoordig hebben fabrikanten de show in Las Vegas ook omarmd.

Voor vandaag heeft Nissan een hele hoop nieuwtjes en ze zijn allemaal cool. De coolste Nissans in de vorm van competitieauto’s, restomods, tuning én een bijzonder leuke Nissan Ariya.

Nissan Z

De belangrijkste van de coolste Nissans van vandaag is de Nissan Accesorized Z. Het idee is dat alle Nismo-accessoires gemonteerd zijn en leverbaar zullen worden voor het publiek. Ideaal voor de 400Z-liefhebber die zijn auto wel wil verbeteren en aanpassen, maar het wel een beetje fabrieksorigineel (OEM) wil houden. Er zijn geen wilde spoilers, alleen wat carbon frutseltjes (in het interieur nota bene) ter verfraaiing.

In technisch opzicht is er meer gewijzigd, zoals een Nismo cold air-intake en extra koeling voor de motor, zodat je zonder zorgen mee kunt doen aan een trackday. Ook is er een luidere sportuitlaat. Tevens is er een nieuwe koppeling en vliegwiel. Volgens Nismo kunnen deze items een vermogen van zo’n 800 pk met gemak aan. Voor een betere wegligging zijn er upgrades als een schroefset, anti-rollbars, 19 inch gesmede velgen en Bridgestone RE71RS-banden. Ook de remmen zijn voorzien van een flinke upgrade.

Nissan Formula Drift

Dat het veel heftiger kan, bewijst deze Nissan 400Z voor het Formula Drift-kampioenschap. Als je de stickers wegdenkt, is ‘ie niet eens zo heftig. Maar alle aandacht is uitgegaan naar de techniek. De motor is de VR38DETT uit de Nissan GT-R, in dit geval goed voor 1.300 pk! De Formula Drift auto is niet de enige competitie-Z, ook de 400Z GT4 zal aanwezig zijn.

Nissan Frontier verhoogd

We hebben ook keihard bedrijfswagen-nieuws voor je! Deze Baja-esque Nissan Frontier is een soort Ranger Raptor-concurrent. Waar die auto het moet doen met een V6, heeft deze Frontier een dikke atmosferische 5.6 V8 uit de Nissan Titan. Het onderstel is 3 inches verhoogd, middels een Nismo-Bilstein-kit.

De motor is voorzien van een Nismo-luchtinlaat. Verder zitten alle verplichte accessoires erop: reservewielen, extra LED-lampen, grote banden met extra grof profiel en een lier. Perfect voor een wild weekend.

Nissan Frontier verlaagd

Je kan de Frontier ook verlagen. In dit geval is het de Nissan Frontier Street Truck Project van Christina Roki. Ditmaal geen dikke V8, maar wel een extra goed klinkende V6 dankzij een Nismo-luchtinlaat (alweer!) en een sportuitlaat. Verder is de auto flink verlaagd en zijn er enorme wielen gemonteerd, ditmaal heel plat rubber voor straatgebruik. Cool.

Nissan Sunny pick-up

We hebben zelfs keihard elektrisch bedrijfswagen-nieuws voor je! Jazeker, deze oude Nissan Sunny pick-up heeft namelijk een elektromotor onder de kap. De aandrijflijn is afkomstig van de Nissan Leaf, uiteraard. Met 147 pk is dat voor zio’n lichte auto meer dan prima, twee keer meer dan standaard, om over het koppel maar te zwijgen. Erg cool zijn de Rotiform-velgen met aerodiscs. Uiteraard is de auto verlaagd én verbreed.

Nissan Airya Surfwagon

Dan de leukste van de coolste Nissans, de Ariya Surfwagon! Het is een maf apparaat. Kijk, de standaard-versie van de Nissan Ariya is stiekem een erg nette auto. Als je er eentje overweegt, maak een proefrit. Maar weet dat je er dus ook dit van kan maken. De elektrische crossover is serieus verlaagd en voorzien van Woody-esque panelen en lichtblauwen steelies met white wall-banden. Oh, en er is een surfboard geplaatst. Het is verder een beige Ariyah, maar wel een hele coole!

Al deze coole Nissans staan op de SEMA in Las Vegas te shinen, die op 1 november van start gaat.