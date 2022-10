Uitslag Formule 1: Grand Prix van Amerika 2022

Wie hobbelt naar de overwinning, in de Grand Prix van Amerika?

Nog vier Grote Prijzen zijn er te gaan inclusief die van vanavond in het F1 seizoen van 2022. Het was allemaal niet zo spannend als vorig jaar, maar het resultaat is voor oranje brillen er niet minder prettig om. Voor het team Red Bull Racing is het dit jaar zelfs nog meer weelde. De renstal gaat mogelijk vandaag de titel bij de constructeurs binnenhalen.

Gisteren in de kwalificatie was Ferrari weliswaar sneller dan de Red Bulls in de kwalificatie. Maar omdat Leclerc een gridstraf te pakken heeft, start Verstappen toch op de eerste rij. Bovendien is de rees pees van de Red Bulls normaal een stuk beter dan die van de Fezza’s. Team rode stier moet dus toch wel geacht kunnen worden een zege naar huis te kunnen rijden op de dag nadat hun grote roerganger helaas overleden is. Het zou een mooi eerbetoon zijn.

Start

Sainz heeft vanaf pole geen geweldige start en Verstappen is hem meteen voorbij. Ook Russell start snel vanaf de ‘vieze’ kant van de grid, terwijl Hamilton de buitenkant van de bocht trotseert voor de snel startende Stroll. Het gaat echter helemaal los in de eerste bocht. Russell tikt de ongelukkige polesitter in de rondte, Stroll schuift op naar P3. Ook Vettel heeft een goede start en sluit aan op P5. De wedstrijdleiding gaat eens een kritische blik werpen op de actie van Russell.

De dag van Sainz gaat van slecht naar slechter als hij schade blijkt te hebben aan de F1-75. Gasly is een van de profiteurs van de eerste ronden en schuift op naar P7. Niet veel later valt GAS echter weer een beetje terug als Perez en Leclerc opstomen richting de kop van het veld. Door straffen stonden zij negende respectievelijk twaalfde op de grid, maar al snel maken ze plaatsen goed. Het moet gezegd worden dat vooral Perez vrij rap door het veld snijdt.

Stroll houdt het een paar ronden vol om Russell achter zich te houden, maar de Astons kunnen uiteindelijk op rees pees het de top-3 teams niet lastig maken. Hamilton geeft al snel enkele seconden toe op Verstappen, maar blijft daarna redelijk in de buurt hangen. Na tien ronden heeft MV1 3,6 seconden te pakken op Hamilton. Russell rijdt daar dan weer drie seconden achter, maar ontvangt tevens een tijdstraf van de FIA voor de touché met Sainz. RUS zal daardoor vijf seconden extra verliezen.

Al na tien ronden komen de eerste coureurs binnen voor hun eerste stops. De banden gaan er duidelijk snel aan op het Circuit of the Americas. Met dit tempo gaan de coureurs op pad naar een driestop-strategie. Verstappen komt binnen voor harde banden en het werkt allemaal prima voor de Nederlander. Hij houdt de leiding in de race en komt vlak voor Leclerc weer het circuit op. De Monegask moet echter nog zijn eerste stop maken.

Leclerc krijgt een voordeeltje als Bottas de baan af spint in bocht 19. Dat zorgt namelijk voor een safetycar situatie. CL16 kan nu dus stoppen en een stuk minder tijd verliezen. De Ferrari komt vlak achter Perez weer de baan op, maar heeft dus nu nieuwere banden. Ook Vettel, Ocon, Albon en de twee Hazen profiteren van de SC om te pitten. Vettel steelt daarmee een plekje van zijn teammaat Stroll.

Verstappen heeft natuurlijk niks aan deze situatie. De Nederlander had een dikke vijf seconden op Hamilton, die achter Leclerc op P3 reed. Nu is die achterstand voor Hamilton verdampt. De Brit leek niet de pees te hebben om onze held echt te na te komen, maar wie weet. We hebben eerder dit jaar gezien dat de W13 soms lang een strak tempo kan rijden op harde banden.

Mid Race

Bij het ingaan van ronde 22 gaat de SC weer naar binnen. De volgorde is nu dus VER – HAM – PER – LEC – RUS. De banden van Leclerc zijn echter vijf rondjes nieuwer dan die van Max en zes rondjes nieuwer dan die van HAM. Het Amerikaanse adagium dat neutralisaties voor meer neutralisaties zorgen blijkt dan weer van toepassing.

Alonso zit op de staart van Stroll en gaat voor de move, maar Stroll verdedigt op het laatste moment en snijdt ALO de pas af. Het is een te late move. Een beetje zoals Verstappen ooit deed in Bakoe bij Ricciardo. De Spanjaard wordt gelanceerd door Lance en de wedstrijdleiding weet niet hoe snel ze over moeten gaan tot de volgende safetycar situatie.

Bizar genoeg rijdt Alonso hierna doodleuk naar de pit en laat hij een nieuwe vleugel monteren. Fernando sluit daarna gewoon weer achter het rijtje auto’s aan. Het begin van een heldendaad? Je zou zeggen dat het bijna niet kan als je ziet hoe de Alpine de lucht in vloog en de vangrail heeft geraakt.

We zijn nu in ronde 27 als de safetycar naar binnen komt. Terwijl jonge god Brad Pitt toekijkt, probeert Leclerc het voordeel van nieuwere banden uit te nutten. Maar de Honda in de staart van de RB18 is teveel voor de Ferrari. Verstappen klaagt ondertussen over driveability, terwijl Hamilton al snel weer uit de DRS-range verdwijnt, maar ook weer niet direct een straatlengte toegeeft.

In ronde 30 gaat Leclerc voor een full send op Perez. Checo ziet het gevaar te laat en gooit de deur nog wel een beetje dicht maar kan het onvermijdelijke niet tegenhouden. Leclerc heeft nu 3,6 seconden achterstand op Hamilton, dus het is interessant om te zien of hij nu snel dichterbij komt. De Alpha Tauri’s zijn inmiddels door alle melee netjes opgeschoven naar P7 en P8, echter krijgt Gasly een straf voor het laten van teveel ruimte achter de safetycar. Dat is nu weer jammer.

Maar interessanter is dat Hamilton dichterbij komt aan Verstappen. De Brit stopt bovendien eerder dan VER en gaat dus voor de undercut. Red Bull ziet het gevaar komen en laat Verstappen binnenkomen. De pitstop gaat echter helemaal fout. Onze held verliest dik zeven seconden en komt zelfs achter de eveneens pittende Leclerc weer de baan op. Hamilton leidt de Grand Prix! Gaat hij dan toch ook dit seizoen weer een race winnen?

Max is duidelijk niet blij en heeft wat cynische opmerkingen voor zijn team over op de radio. Om eerlijk te zijn is het niet echt fraai van Max nadat het team hem ook dit jaar weer voldoende ondersteund heeft de titel binnen te halen. Maar ja, goed, het is de adrenaline van het moment en we weten dat Max altijd wil winnen. Toch zou hij dit wat netter kunnen doen. Teambaas Horner vindt dat ook en zegt dat Max zich even moet focussen op het racen.

Terwijl Verstappen zich stukbijt op Leclerc, stoomt Hamilton op naar de mannen die nog niet gepit zijn. Dat zijn Perez, Russel en daarachter Vettel. De Duitser rijdt op mediums die hij heeft laten schroeven tijdens de eerste safetycar. In ronde 39 vecht Verstappen zich na een mooi gevecht eindelijk voorbij Leclerc. Vettel leidt in de Aston op zijn oude dag nog een paar rondes, maar verliest daarna helaas veel tijd bij zijn pitstop. De Duitser heeft er wel nu meer dan 3.500 racerondjes mee geleid.

Dat betekent dat Hamilton nu met dertien rondes te gaan 3,5 seconden heeft op Verstappen. De Nederlander gaat echter kneiterhard in ronde 43 en rijdt in een klap een seconde dicht. In het achterveld verzamelt de eerder in de race al gespinde Latifi nog een straf voor een touché met Schumacher. Na zijn goede resultaat in Japan heeft de Canadees zijn gebruikelijke vorm dus weer te pakken, helaas. Teammaat Albonio doet het beter en kruipt na zijn goede kwalificatie van gisteren ondertussen de top-10 binnen.

Finish

Het is twee seconden verschil met tien ronden te gaan als Hamilton en Verstappen weer over de finish komen. Hamilton staat op de harde band, Verstappen op de medium. Wordt dat de crux in deze race? Hoe lang kan Max pushen op de mediums en wanneer krijgen de hards het voordeel. In eerste instantie moet Max proberen in de DRS-range te komen. Als hij eenmaal voorbij is, zal het voor Hamilton moeilijk worden om te counteren, zelfs als zijn banden beter in schwung raken.

Bizar genoeg rijdt Alonso dus ondertussen inderdaad gewoon dik de top-10 binnen. Bizar gezien de klapper die hij beleefde. Zijn rechter spiegel vliegt ergens weg, maar dat mag de pret niet drukken. Wat een ijzervreter is deze man toch. De voormalig teammaat van de wenkbrauw voelt echter de pijn, want Max komt in ronde 50 voorbij. Hamilton doet er vanalles aan om te counteren, maar dit lukt niet. Het is vooral de snelheid in rechte lijn die vandaag het verschil maakt.

Vettel is ook nog lekker bezig na zijn grafslechte stop en gaat Albon voorbij voor P9. Het is een bazige move die laat zien dat er ergens in de man uit Heppenheim nog steeds een racer pur sang huist. Verstappen weet Hamilton nog steeds in zijn DRS-range, maar de Merc kan ondanks DRS niks beginnen tegen de Red Bull op topsnelheid.

Aan het eind van ronde 53 valt Hamilton verder dan één seconde terug achter Verstappen en lijkt het spel voorbij. Het enige wat nu nog roet in het eten lijkt te kunnen gooien voor Max is pech of een straf voor track limits. Hamilton lijkt er vooral op uit onze held die laatste op te spelden.

Russell gaat aan het einde nog voor de snelste ronde en Hamilton geeft het op. Ook de Brit heeft nu het maximaal aantal waarschuwingen voordat hij straf krijgt en hij settlet voor P2. Perez jaagt nog op Leclerc voor P3, maar het gaatje lijkt net te groot te zijn. Russell pit nog voor softs om de snelste ronde te rijden een gaat naar P5. Het lukt hem inderdaad de snelste ronde te pakken.

Norris gaat Alonso voorbij in de slotfase om McLaren toch nog wat zicht te geven op P4 in het kampioenschap voor constructeurs. Toch verdient Alonso credits voor zijn P7 nadat hij eerder in de race nog een space shuttle nadeed. Vettel gaat op fraaie wijze nog langs Magnussen op het laatst, die weer eens puntjes pakt voor Haas F1 met een gewaagde eenstopper. Tsunoda wint het hete gevecht om het laatste punt, maar moet nog wel naar de wedstrijdleiding.

Hij zou voordeel hebben gehaald uit het inhalen van Albon buiten de baan in de laatste ronde. Gek genoeg is het echter niet Albon die het laatste puntje haalt als TSU een straf krijgt. Het gevecht om P10 was namelijk zo close, dat Ocon ook nog Albon voorbij is gegaan in de laatste ronde.

Na de race bedanken de Red Bull coureurs uiteraard Dietrich Mateschitz. Het team pakt de titel voor constructeurs met dit resultaat. Mooi. De volgende is volgende week al, in Mexico!

Uitslag Formule 1: Grand Prix van Amerika 2022