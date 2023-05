GP Miami 2023: tijden en wat je moet weten

De GP van Miami 2023 staat dit weekend voor de deur. Alle ins en outs over de race lees je hier, op Autoblog.

En we gaan meteen door met de volgende race! Na een nogal saaie vertoning in Azerbeidzjan gaan de 20 coureurs voor de herkansing om er nu wat spannends van te maken. De race wordt gehouden in de VS, dus we kunnen lekker s’avonds voor de buis genieten met een glas chocomel en en roze koek voor @jaapiyo.

Tijden GP Miami 2023

In dit artikel lees je waar je de race kan kijken, waar je rekening mee moet houden en wat er vorig jaar gebeurde. Maar voordat we daarmee beginnen, hebben we eerst de tijden voor je:

5 Mei:

20:00 – 21:00 | Vrije Training 1

22:30 – 00:30 | Vrije Training 2

6 Mei

18:30 – 19:30 | Vrije Training 3

22:00 – 23:00 | Kwalificatie

7 Mei

21:30 – 23:30 | Race

GP van Miami

Ja, het is de GP van Miami en niet de GP van de Verenigde Staten. Die laatste vindt plaat in Austin. De GP van Miami is een van de drie races die men houdt in het land van Sleepy Joe. Dit jaar komen we er nóg een keer voor de GP van Las Vegas. De reden van al die Amerikaanse races komt door de Amerikaanse eigenaar van de F1: Liberty Media. In tegenstelling tot Bernie Ecclestone weet Liberty Media (onder leiding van Chase Carey) wél voet aan de grond te krijgen in Amerika. Ze worden geholpen door de Netflix-serie Drive to Survive. Mede daardoor zijn er een hele hoop nieuwe fans bijgekomen.

Miami heeft niet echt een Formule 1-historie, maar Homestead Miami Speedway is voor Forza Motorsport-fanaten een bekende baan. Er wordt wel geracet, maar niet op zeer hoog niveau. Miami is vooral interessant omdat, eh, ja, het heeft wat meer glamour dan Zandvoort. Alles staat in het teken van glitter en glamour.

Het circuit: Miami International Autodrome

Nee, we gaan niet racen op Homestead, alhoewel het misschien en betere optie was geweest. Miami International Autodrom is speciaal voor de F1 aangelegd. In tegenstelling tot enorm veel circuits die op de kalender staan, is Miami níet door Herman Tilke ontworpen. Stephen Ross is het genie erachter. Het is een semi-permanent circuit. Dus de baan blijft de baan, maar alles erom heen is, eh, nep. De boten in de haven zijn echt, maar de haven zelf niet. Net als het ‘water’. Ach ja, het is ziet er geinig uit van en afstandje.

De baan is 5,412 kilometer lang en heeft maar liefst 19 bochten. Na de start begint een interessant stuk met snelle bochten (2 tot en met 8). Van 8 naar 10 zijn twee hele lange snelle bochten. Vervolgens is er een langzaam en technisch gedeelte (11 tot en met 16). Vervolgen is er een enorm lang recht stuk. Inhalen is goed mogelijk aan het einde van dit stuk bij bocht 17. Men rijdt 57 ronden.

GP van Miami 2023

Vorig jaar werd er voor het eerst op deze baan gereden. We blikken even terug op de behaalde prestaties van toen.

Hoe verliep de kwalificatie van de GP van Miami 2022?

Het Monegaskische wonderkind Charles Leclerc ging lekker met zijn Ferrari. Hij pakte pole position door een tijd van 1:28.796 te rijden. Carlos Sainz zat daar blak achter, nipt voor Max Verstappen.

Wie reed de snelste raceronde van de GP van Miami 2022?

Dat was Max Verstappen, die eventjes op gang moest komen. Uiteindelijk zette hij en tijd van 1:31.361 neer, wat een absoluut ronderecord is op deze baan.

Hoe zag het podium eruit van de GP van Miami 2022?

Bij de start verschalkte Verstappen Carlos Sainz. Vervolgens reed hij het gat dicht met Leclerc, die vrij snel zijn banden over de kling had gejaagd. Verstappen greep de leidende positie in handen en liet deze niet meer los. Leclerc werd tweede, Sainz derde. Ja, dames en heren: het is nog helemaal niet zo heel erg lang geleden dat de Scuderia Ferrari zo competitief was.

GP van Miami 2023

Natuurlijk is er nog geen meter gereden, maar we kunnen al wel wat dingen opmaken voor het komende weekend. Weet je meteen waar je op moet letten.

Hoe zit het met de stand bij aanvang van de GP van Miami 2023?

Het zal een spannende strijd worden. De Nederlandse media is vrij nuchter onder, maar voor de Britten is het smullen geblazen dat Verstappen zijn teamgenoot maar een paar puntjes achter staat. Dan is er een Fernando Alonso en dan pas de Ferrari- en Mercedes-coureurs.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Miami 2023?

De ‘middelste’ selectie’. De witte band (hard) is C2, de gele band (medium) is C3 en de zachtste band is C4. Miami is een semipermanent circuit. Dat betekent dat er normaal niet veel op gereden wordt. Verwacht dus dat de baan evolueert en sneller wordt naarmate het weekend vordert (mits het droog blijft). Het circuit is redelijk pittig voor de banden. Voor de coureurs belangrijk om te weten: de hele baan is opnieuw geasfalteerd. Verwacht een eenstops strategie met de medium en hard banden.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Miami 2023?

Die is lekker, man! Vrijdag is het lekker zonnig en stijgt het kwik naar 29 graden. Kans op regen is er niet. Wel een dingetje om rekening mee te houden is de oostenwind, die wordt naarmate de dag vordert steeds sterker. Op zaterdag is het beeld gelijk, alhoewel het dan de hele dag behoorlijk hard waait (20 tot 25 km/u). De temperatuur is met 28 nog altijd lekker en het blijft droog. Op zondag is het even warm, maar zal het door minder wind warmer aan kunnen voelen. Ook is er kans op een buitje bij de start van de race. Ook is het ietsje meer bewolkt.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Miami 2023?

Hij kan hem winnen! Welkom bij de rubriek ‘open-deur-voor-F1-fans’. De kans dat andere teams upgrades hebben meegenomen, is erg klein. De verhuizing van Azerbeidzjan naar Florida is een hele klus, dus reken er maar op dat de verhoudingen min of meer gelijk zullen zijn. Nu willen we niet de Britse pers napraten, maar ze hebben wel een punt dat Sergio Pérez de grootste concurrent is voor Verstappen. Miami is wel een baan waar Pérez zich thuisvoelt. Daarbij heeft hij ook een lekkere bak zelfvertrouwen. En dus een heel erg snelle Red Bull.

Welke kansen heeft Nyck de Vries voor de GP van Miami 2023?

Natuurlijk, Nyck de Vries was niet al te blij met zijn optreden in Baku. Maar vergeet niet dat zijn snelheid echt dikke prima was. In de enige training zat hij er goed bij en ook tijdens de race waren zijn rondetijden echt niet verkeerd. Het is pas zijn vijfde race. Dat gezegd hebbende, denken we dat hij een topdag moet hebben om een puntje te pakken. Dan moeten er wel een paar teams pech hebben. Gelukkig is de racepace van de Alpine F1, Haas, McLaren Racing, Alfa Romeo Racing en Williams ook niet al te best. Er is dus een kansje op en goed resultaat, zeker omdat de AlphaTauri op deze baan redelijk goed uit de voeten moet kunnen met die vele lange rechte stukken.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Miami 2023?

Nou, dat wordt een spannende! Verstappen is de torenhoge favoriet. Daarachter volgt Pérez en op gepaste afstand Charles Leclerc en Fernando Alonso.

Waar kan ik de GP van Miami 2023 volgen?

Nou, je kunt je geluk niet op. Er zijn meerder manieren om de race te kijken.

F1TV

Als je Formule 1-fan bent, dan is dit een goede optie. Voor 64,99 euro per jaar kun je alles volgen. Niet alleen de trainingen, kwalificatie en race, maar ook de support-races. Maar het gaat verder, ze hebben echt heel erg leuke voor- en nabeschouwingen. Daarnaast is er een enorme database voor als je de Grand Prix van Oostenrijk 2001 nog een keer wil bekijken. Ja, Jos Verstappen kon er wat van! Er is nog geen app voor de AppleTV, dus je moet via je device casten. Oh, en voor de juiste taal moet je de taal van het device aanpassen, anders heb je de heren van ViaPlay.

ViaPlay

En zo zijn we beland bij ViaPlay. Tja. De toon is wat minder gezellig dan Ziggo, maar het is niet dat er ineens top-analisten zijn. Giedo van der Garde heeft recente ervaring, maar voor sommigen is het 20 jaar geleden dat ze achter het stuur hebben gezeten. Het is wat het is. Het commentaar tijdens de race moet je smaak zijn, maar in principe zijn het wel gewoon twee enthousiaste analisten die allen niet de vocabulaire hebben van Olav Mol.

VPN

Met een goede VPN kun je ook de race volgen. Als je inlogt via Oostenrijk, kun je naar de ORF kijken. Dat is best een aanradertje, want er zijn namelijk best wat belangrijke Oostenrijkse figuren in de sport, zoals Toto Wolff, Helmut Marko, Alexander Wurz en Gerhard Berger. Een andere mogelijkheid is om via RTL Luxembourg te kijken. Die hebben aanzienlijk minder F1-prominenten, maar wel een uitstekende beeldkwaliteit.

Streams

Dat is met de streams minder het geval. Het is het allemaal net niet, maar wel lekker gratis. Dus dan moet je de vertragingen voor lief nemen. Maar toch, een VPN’etje is echt makkelijker. Wil je per se streamen, kun je deze proberen.

Grand Prix Radio

Een andere mogelijkheid is om naar Grand Prix radio te rijden. Dat is sowieso een prima zender, maar die doen ook verslag van de kwalificatie en de race. Bij de trainingen hoor je ook geregeld een samenvatting. Ideaal als je in de auto zit.

Wat is de voorspelling van de AB-redactie?

Op de redactievloer lopen drie heren die de sport ademen. Ze zijn soms zo goed in het voorspellen, dat de uitslag toch anders is dan wat deze had moeten zijn. Of zo.

Michael:

Pérez Alonso Verstappen

Het wordt maar op 1 manier spannend en dat is wanneer Max zelf zich dood gaat ergeren aan Perez die stiekem a la Nico vs Lewis dichterbij komt kruipen, of zelfs tijdelijk een voorsprongetje neemt op heer Verstappen.



Dus ik zet daar gewoon op in, denk ook wel trouwens dat er serieus nog iets te verdienen valt wanneer je nu geld inzet op Sergio als winnaar van het kampioenschap bij de bookmakers. Ik zet alles op Mexico deze keer! Michael, eet graag Mexicano’s. Doet dat nauwelijks, overigens.

Wouter:

Verstappen Pérez Alonso

Ah Miami met de mooie stranden, lekkere sfeer en veel te veel mensen met veel geld. Het Monaco van de VS, maar dan met veel beter weer. What’s not to like. Vorig jaar was het kampioenschap nog spannend, LeClerc stond bovenaan in het kampioenschap en kwalificeerde als eerste. Dit jaar is er een snuifje spanning (pun intended), want Checo kan wel eens mee gaan doen voor het kampioenschap. Toch zie ik het niet gebeuren voor de Mexicaan, ook al dichten we hem goede kwaliteiten op stratencircuits toe. Miami is meer een circuit met decor dan een echt stratencircuit en Max pakt hem dus ook gewoon weer. Wouter, eet graag gevulde koeken. Doet dat ook, overigens.

Jaap:

Verstappen Pérez Alonso

Miami, de plaats waar de zon zo laag onder gaat dat niet alleen Horacio Caine naar zijn zonnebril grijpt. Veel mensen met veel geld en nog meer mensen die doen alsof ze veel geld hebben. De ideale plek dus voor een F1 race. Sergio won in Azerbeidzjan gedeeltelijk door de pitstop-shenanigans, maar het moet gezegd dat hij het hele weekend erg dicht bij Max zat.



Het is dan ook wel een beetje zo dat het circuit in Bakoe een specialiteit is voor de Mexicaan, net als Monaco. Vorig jaar zagen we al dat Perez het op deze circuits Max lastig kan maken. Op de meeste andere banen is het een ander verhaal.Max was vorig jaar heer en meester in Miami nadat de Ferrari’s door hun banden waren. Dit jaar zal dat niet anders zijn.



Hij wint dus gewoon de race. Perez sluit aan als tweede. Op plek drie komt dan Alonso. De banden worden behoorlijk fors aangesproken voor een ‘stratencircuit’ in Miami en dat doet Ferrari en Mercedes geen goed. Saai, maar ik kom dus tot dezelfde conclusie als @wouter. Jaap, eet stiekem vegetarische Big Macs. Ja, echt.

Autoblog zal de kwalificatie voor de race, kwalificatie voor de sprint, sprint en race verslaan. Gebeurt er iets tijdens de training? Dan lees je het hier. Op Autoblog.