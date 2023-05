Dit is de meest onverwoestbare restomod van 2023

Kijk, met deze onverwoestbare restomod kun je er lekker tegenaan.

Je hebt restomods in allerlei soorten en maten. De Singer-Porsches zijn een bekend voorbeeld, maar de omgebouwde en gemoderniseerde Land Rovers zijn natuurlijk ook een enorme happening. In beide gevallen kun je – ook bij lage snelheden – nog de grootst mogelijke automobiele lol beleven. En zo’n Land Rover Defender is een icoon. Tegenwoordig is de Toyota Land Cruiser dat dan ook.

Sterker nog, de Land Cruiser is misschien nog wel meer iconisch (lekkere discussie!) Daarvoor moest de Toyota voor al ding doen: heel blijven. Het zijn namelijk onverwoestbare auto’s als het gaat om betrouwbaarheid. Nog altijd bouwt Toyota Land Cruisers in allerlei, eh, pluimage, voor mensen die een échte SUV willen die ook echt SUV-dingen kan doen, zoals terreinrijden. Lang leve het ladderchassis en tussenbak.

Plaatje

Deze Land Cruiser FJ40 van ICON4x4 is een plaatje. Bij Icon hebben ze een andere definitie van fabrieksnieuw. Alle onderdelen worden simpelweg vervangen voor iets beters. In dit geval heeft dit apparaat bijna alles nieuw, inclusief een aluminium carrosserie, nieuwe motor, nieuw interieur en nieuw onderstel: het is dus eigenlijk gewoon een nieuwe auto.

Het ICON4x4-sportonderstel is voorzien van zeer prijzige (en goede) Fox schokdempers. Ook is zijn er verstelbare stabi’s voor een achter. De remmen zijn uiteraard ook voorzien van een upgrade: die komen bij Brembo vandaan. Je kunt ze zien zitten als je de gesmede 18 inch wielen bekijkt die voorzien zijn van BF Goodrich AT-banden.

Heel handig, er is nu een luchtdruksysteem in de auto aanwezig waarmee je de bandendruk kunt regelen. Handig als je de Land Cruiser wil aanpassen aan het terrein.

Motor onverwoestbare restomod: niet van Toyota!

Is het dan allemaal superbetrouwbaar? Nou, de motor is gewijzigd en niet meer origineel. Nee, niet getuned, maar vervangen. De oude viercilinder diesel heeft plaats gemaakt voor een Vortec 5.7 liter V8 van General Motors. Nu is Toyota zeer begenadigd in het maken van betrouwbare motor, maar de General Motors kan small blocks maken als geen ander.

De motor is licht gekieteld om op zeer betrouwbare wijze 350 pk te leveren en ongetwijfeld heerlijk te klinken. De assen zijn vervangen door exemplaren van Dynatrac. Kortom, deze superbetrouwbare restomod kan er nog eventjes tegen aan. Prijzen zijn fors, reken op zo’n 2-3 ton minimaal. Aan de andere kant is dat slechts de helft ten opzichte van een Singer.

