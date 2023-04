Uitslag Formule 1: Grand Prix van Azerbeidzjan 2023

Wie beukt het hardst tegen de wind in, in de Grand Prix van Azerbeidzjan van 2023?

Na een pauze die een eeuwigheid leek te duren, gaat het Formule 1 circus dit weekend weer verder in Bakoe. De Chinese Grand Prix ging niet door en er kwam daarvoor apart genoeg geen vervanging. Maar goed, dat betekent alleen maar dat we nog meer zin hebben in de Grand Prix van dit weekend natuurlijk.

Het circuit van Bakoe heeft al vaak mooie races geproduceerd. Veelal omdat de muren dichtbij staan en er dus gekke dingen kunnen gebeuren. Perez heeft iets speciaals met het circuit. Hij stond er vaker dan wie dan ook op het podium. De Mexicaan lukte dat ook al toen hij nog voor Force India racete.

Vanmiddag is het echter Charles Leclerc die op pole position staat. De Monegask pakte P1 in zowel de gewone kwalificatie als in de kwalificatie sprint. Hij zit er dus lekker bij over één ronde. Gisteren in de Sprint, zagen we echter dat de race pace van Ferrari nog steeds te wensen overlaat ten opzichte van de Red Bulls. Met VER vandaag vanaf P2 en PER vanaf P3 zal het dus waarschijnlijk een Red Bull worden die vandaag wint. Maar dan is de vraag nog; welke van de twee?

Start

De start is hier nog wel eens een dingetje, zeker als Lewis Hamilton de magic button aan laat staan. Maar dit keer is er geen drama. De volgorde blijft min of meer ongewijzigd binnen de top-10. Alleen Lance Stroll wint wat ten opzichte van Lando Norris. Leclerc behoudt soeverein de leiding in de race.

We hebben gisteren echter al gezien dat de Ferrari kwetsbaar is op het rechte stuk. Eigenlijk is de vraag niet of Red Bull voorbij komt zeilen, maar wanneer dat gebeurt. Max kijkt het even aan, maar besluit er dan voor te gaan bij het ingaan van de vierde ronde. Het is een van de makkelijkste moves die Max ooit voor de leiding zal maken.

Net als Max gisteren in de sprint, heeft Perez vervolgens iets meer moeite met de Monegask. Maar het onvermijdelijke valt niet af te wenden. De Mexicaan maakt het bij het ingaan van ronde zes een een-twee voor het kampioensteam. Eigenlijk zoals verwacht dus. De Mexicaan gaat in hetzelfde rondje ook meteen voor de snelste ronde in de race.

Bij Alpine vindt men het dan al tijd om te stoppen met Gasly. De Franse brigade heeft een weekend om te vergeten. Eigenlijk in geen enkele sessie loopt het lekker voor team blauw-roze. De enige die zo mogelijk een nog slechter weekend heeft dan Gasly is diens opvolger bij Alpha Tauri, Nyck de Vries.

We zeggen het niet graag, maar de Nederlander verzuipt andermaal in het F1 geweld dit weekend. Het zag er nog aardig uit in de vrije training. Maar daarna is het eigenlijk alleen maar matig geweest bij DEV. De race biedt helaas niet de ommekeer: DEV raakt de barrière aan de binnenkant van een bocht. Zijn ophanging breekt af en dat was het dan weer voor deze race. Nyck moet snel zorgen dat er wat positieve resultaten komen.

De actie van De Vries zorgt wel voor welkome opschudding in de wat sluimerende race. Er komt eerst een virtual safetycar en daarna een echte safetycar. Max Verstappen duikt meteen snel naar binnen onder de virtual safetycar. Maar dat komt hem duur te staan. Perez, Leclerc, Sainz, Alonso, Russell en Stroll stoppen namelijk onder de volledige safetycar. Zij verliezen daardoor nog minder tijd dan Verstappen.

Het betekent dat VER terugvalt naar P3, achter Leclerc en vooral ook achter de nieuwe leider in de race Perez. Zo hebben we opnieuw de pikorde van de Sprint van gisteren te pakken. Tot grote onvrede van Max Verstappen natuurlijk.

Pas in ronde 13 komt de safetycar weer naar binnen. Russell is een van de winnaars van het opnieuw schudden van de kaarten. Hij is opgeklommen naar P6. Dit terwijl de beter gekwalificeerde Hamilton juist is teruggevallen naar P10. De niet gestopte Hülkenberg en Ocon zijn de zevenvoudig kampioen ook voorbij geschoven.

Herstart achter safetycar

Perez mag nu het veld aanvoeren en doet dat handig. Hij weet dat als hij vroeg op het gas gaat, hij de rest alleen maar een gigantische slipstream geeft. Daarom wacht hij tot het laatste moment en behoudt hij de leiding. Stroll maakt meteen korte metten met Russell voor P6.

Verstappen weet dat hij snel voorbij moet aan Leclerc om op jacht te gaan naar Perez. De Nederlander kwijt zich kundig van deze taak en verrast de Monegask in bocht drie. Hij zet daarna ook meteen de snelste ronde van de race neer. Echter heeft hij anderhalve seconde achterstand op Perez, dus voordeel van de DRS is er niet.

De Mexicaan moet even vrezen voor een straf omwille van een unsafe release. Echter besluit de wedstrijdleiding terecht dat hier geen actie op ondernomen hoeft te worden. Max zal het dus ‘op de baan moeten doen’. Hamilton maakt intussen gestaag vooruitgang en klimt terug naar P6 ten kosten van Lance Vance Dance.

Het veld settlet daarna in het ritme. We verwachten dat Verstappen kort werk van Perez gaat maken. Maar net als in Saoedie-Arabië, gebeurt dat niet. Dat de Red Bulls aan het trappen zijn blijkt wel uit het feit dat beiden de muur raken. Maar ze komen daar mee weg. Leclerc kan het tempo niet volgen. Maar het goede nieuws voor Ferrari is dat de Aston Martin van Alonso ook niet per se hard dichterbij komt aan LEC.

Finish

Het gevecht tussen Max en Checo komt helaas andermaal niet van de grond. Het blijft een gevecht op afstand, om de snelste ronde in de race. Verstappen pakt die in de 48ste ronde. Echter heeft Alonso ook nog wel trek in een extra puntje. Op dit moment in de race is het tempo van de Red Bull op oude hards kennelijk niet meer zo heel bijzonder meer.

Hülkenberg en Ocon proberen ondertussen zo lang mogelijk door te rijden in de hoop dat ze een gratis pitstop mogen maken. Maar de Hülk valt met enkele rondes te gaan buiten de top-10, dus voor hem heeft het sowieso niet zoveel zin meer. Ocon moet uiteindelijk stoppen en valt eveneens buiten de punten.

Russell gaat dan nog voor een stop naar de softe banden teneinde het puntje voor de snelste ronde naar Mercedes te halen. De Brit rijdt achtste en is feitelijk in deze echte race door het ijs gezakt in de strijd met Hamilton. De jonge Brit heeft de hype ten spijt zeker nog niet afgerekend met zijn oudere landgenoot.

Perez rijdt andermaal naar de winst in Bakoe. Verstappen maakt het het 25ste een-tweetje voor Red Bull in de Formule 1. Je zou zeggen dat het er meer zouden zijn, maar zo bijzonder is dat dus toch nog. Russell pakt de snelste ronde, dus Perez loopt vandaag weer zeven punten in op Verstappen. Het is voor de Mexicaan de vijfde zege van zijn carrière en de tweede van het jaar. Het verschil tussen Max en Checo is nu zes puntjes. We kunnen dus weer dromen van een titelstrijd…soort van.

Leclerc pakt zijn eerste podium van het jaar voor Ferrari. Met Sainz op P5 is het daarmee een aardig weekend voor team rood, zij het dat de afstand ten opzichte van Red Bull in de race wel echt enorm is. Aston Martin had een wat minder weekend dit keer, wat vermoedelijk te danken is aan een gebrek aan topsnelheid van de Mercedes-motor. Hamilton, Stroll, Russell, Norris en Tsunoda maken de top-10 compleet.

De volgende is alweer volgende week in Miami. Tone, get the plane…

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan 2023