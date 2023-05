GP Monaco 2023: tijden en wat je moet weten

De GP Monaco 2023 gaat dit weekend van start. Check hier alles dat je moet weten over de race.

De race der races. Zo kun je de GP van Monaco toch wel omschrijven. Ondanks dat het zeker niet een typische F1-baan is – daar komen we zo uitgebreid op terug – is het wel degelijk een van de meest prestigieuze.

Vorige race hebben we helaas moeten missen, de GP van Emilia-Romagna viel namelijk nogal letterlijk in het water. Hopelijk kan het dit weekend wel doorgang vinden.

Tijden GP Monaco 2023:

Voordat we alles behandelen over de GP Monaco 2023, eerst even het belangrijkste. Alle tijden van het programma voor dit weekend:

Vrijdag 26 mei

13:30 – 14:30 | Vrije Training 1

17:00 – 18:00 | Vrije Training 2

Zaterdag 27 mei

12:30 – 13:30 | Vrije Training 3

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

Zondag 28 mei

15:00 – 17:00 | Race

GP van Monaco

Als er één race is die je graag wil winnen als Formule 1-coureur, dan is het wel deze. De GP van Monaco is namelijk de meest prestigieuze Grand Prix. Al sinds 1929 rijdt men hier. De eerste race werd gewonnen door William Grover-Williams in een Bugatti. De eerste keer dat de race meetelde voor het F1-kampioenschap was ook in het jaar dat het FIA Formule 1-kampioenschap bestaat: 1950. Juan Manuel Fangio won in een Alfa Romeo. In 1951 moest de race worden overgeslagen, net als in 1953 en 1954. Vanaf 1955 stond de race bijna elk jaar op de kalender. Alleen in 2020 kon het wegens Covid-19 geen doorgang vinden.

Het meest succesvolle team is McLaren, sinds 1984 wonnen ze hier maar liefst 15 maal. Ferrari staat op nummer 2 (10 overwinningen) en Mercedes op nummer met 8 overwinningen. Die laatste is een beetje vertekend, omdat de races in 1935, 1936 en 1937 niet meetelden voor een kampioenschap. Dus eigenlijk staat Lotus (7 overwinningen) op nummer 3.

Het circuit: Circuit de Monaco

Monaco is het prototype stratencircuit: het is bijna een soort kartbaan. Het is smal, kort en niet al te snel. Het is daarom een van de weinige races waarbij vaak de 2 uur racetijd eerder wordt gehaald dan het aantal benodigde ronden om 300 km (plus 1 lap) te rijden: de 78 ronden worden alleen gehaald als er niets gebeurd op de baan.

Die kans is klein, want omdat het zo smal is en je direct te maken hebt met vangrails, wordt een fout direct afgestraft. Een safetycar situatie komt dan ook geregeld voor. Ook zit Monaco in een baai en heeft het een eigen micro-klimaat. Soms is het aan de kust overal erg mooi weer, maar hangen er voldoende wolken in de stad (en vice versa). Het circuit is 3,337 km kilometer lang en kent 19 bochten. Inhalen is eigenlijk onmogelijk. Bijzonder voor een stratencircuit zijn de vele hoogteverschillen.

GP van Monaco 2022

We blikken eventjes terug naar vorig jaar om zo een beetje context te krijgen.

Hoe verliep de kwalificatie van de GP van Monaco 2022?

De Ferrari’s gingen als op rails! Charles Leclerc pakte pole position (1:11.376) en Carlos Sainz stond nummertje 2 (1:11.601). Stratencircuit-specialist Sergio Pérez wist de derde tijd neer te zetten: 1:629. Was Max Verstappen (1:11.666) dan echt zo langzaam? Nou, nee. Hij was bezig aan een hele goede laatste ronde, maar vanwege de crash van Pérez kon hij zijn ronde niet afmaken. Dit kreeg bij de GP van Brazilië 2022 nog een staartje.

Wie reed de snelste ronde tijdens de GP van Monaco 2022?

Lando Norris! In ronde 55 reed hij 1:14693 en pakte daarmee een extra puntje.

Hoe zag het podium eruit bij de GP van Monaco 2022?

Nou, dat was dus blunderen voor gevorderden. Wederom kan Leclerc zijn pole position niet verzilveren in de race. Sterker nog, hij belande niet eens op het podium! Sergio Pérez won de race die na 64 ronden. Sainz was tweede en Verstappen derde.

GP van Monaco 2023: voorbeschouwing

Er zijn al enkele dingen bekend over de race dit weekend. Uiteraard bespreken we deze hieronder:

Hoe zit het met de stand bij aanvang van de GP van Monaco 2023?

Max Verstappen leidt met 119 punten. Hij staat daarmee 14 punten voor op zijn teamgenoot. Fernando Alonso staat derde met 75 punten. Bij de teams staat Red Bull Racing met 224 punten flink voor op Aston Martin Racing (102 punten) en Mercedes GP (96 punten).

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Monaco 2023?

Pirelli heeft voor Monaco de zachtst mogelijke compounds in de aanbieding. De harde band (wit) is C3, de medium band (geel) is C4 en de soft band (rood) is de C5.

Monaco is een stratencircuit waar normaal ook gewoon met normale auto’s gereden wordt. De baan zal bijna per ronde sneller worden naarmate er meer rubber op de baan komt. Bij elke regenbui spoelt het weer weg en is de baan weer spekglad. De wegmarkering zorgen voor extra uitdagingen (ook glad). De snelheden liggen laag en de bandenslijtage is relatief laag, tenzij coureurs telkens te snel en te lomp op het gas gaan.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Monaco 2023?

Men rijdt hier altijd in de laatste week van mei en dat zorgt veelal voor de nodige uitdagingen qua weer. Op dit moment verwacht men op vrijdag een vrij zonnige dag en een temperatuur van 24 graden.

Er staat weinig wind en het blijft droog. Op zaterdag verwacht men in de middag enkele buien. De temperatuur is ietsje lager met 23 graden. Op zondag koelt het ietsje verder af – naar 22 graden – en regent het iets meer.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Monaco 2023?

Dat is een lastige. Kijk, hij kán ‘m eenvoudig winnen. De Red Bull RB18 is op elk circuit snel en Verstappen kan over een ronde prima pole pakken. Maar op Monaco hebben we al twee keer meegemaakt dat Verstappen zijn snelle ronde uiteindelijk niet kon afmaken. Dan ben je gewoon de sigaar. Dat is een beetje geluk dat je moet hebben.

Daarbij zien we ook kansen voor andere teams, met name Ferrari zou het hier weleens goed kunnen doen. Leclerc is een specialist in de kwalificatie en pole moet mogelijk kunnen zijn. Natuurlijk, qua racepace is Red Bull sneller, maar als je eenmaal vooraan rijdt in Monaco, blijf je daar (over het algemeen). Daarbij zal Verstappen geen gekke do-or-die acties ondernemen en zo veel mogelijk punten willen pakken.

Welke kansen heeft Nyck de vries voor de GP van Monaco 2023?

De druk loopt hoog op. Hij heeft zijn eerste officiële waarschuwing al op zak. Nyck de Vries moet er gewoon eventjes van genieten en gewoon racen. Hij kan zich uitstekend kwalificeren en hij kent Monaco goed, in tegenstelling tot veel andere banen die we tot nu to bezocht hebben.

Alles valt en staat met de auto in de kwalificatie. Hij zal Q2 moeten halen en in de race dan hopen op een paar (strategische) missers van anderen. Wederom, een puntje pakken zou mooi meegenomen zijn. Het aan de stoelpoten zagen is makkelijk, maar Monaco is een lastige graadmeter omdat de geluksfactor heel erg meespeelt.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Monaco 2023?

Tot nu toe is Verstappen de grote favoriet. Echter, het verschil is minder groot dan voorheen. Ook Leclerc en Alonso wordt een kans toegedicht, evenals Pérez. Dan komen de Mercedes-coureurs en vervolgens Stroll. Daarna is de kans dat iemand anders wint nihil, volgens de wedkantoren.

Waar kan ik de GP van Monaco 2023 volgen?

Lang leve de moderne techniek, want in principe is er geen reden om dit raceweekend te missen. Zelfs zonder televisie in de buurt! Leuk voor als je wel kijkt: de regie is nu niet meer in handen van de GP-organisatie zelf, maar de FOM. Dat betekent geen rare transities meer net wanneer er actie op de baan is.

F1TV

De echte raceliefhebber moet gewoon F1TV regelen. Dat is verreweg de tofste manier manier om de race te volgen. Je kan namelijk kiezen uit het commentaar, bijvoorbeeld. Of wat te denken van de verschillende schermen? Naast de normale racebeelden kun je de gehele race ook volgen vanuit de cockpit van elke coureur. Daarnaast kun je ook de telemetrie bekijken. Verder zijn de voor- en nabeschouwingen uitermate puik te noemen en kun je ook de andere Raes van het weekend bekijken. Kosten: 64,99 per jaar.

ViaPlay

In Nederland heeft ViaPlay de rechten voor de Formule 1, voor zowel het beeld als geluid. Dat laatste om Olav Mol dwars te zitten. Je kunt alles vrij eenvoudig volgen. De voor- en nabeschouwingen zijn wel ietsje minder uitgebreid en minder professioneel. Daar kan ViaPlay niet heel veel aan doen overigens. Er zijn niet zoveel Nederlandse analytici die in F1 hebben gereden. Het kost je wel 15.99 euro per maand, maar dan krijg je automatisch ook darts, Bundesliga voetbal en een hoop series en films.

Streams

Het aantal streams lijkt in de jaren iets af te nemen, alhoewel we geen keiharde data hebben om dat te onderbouwen. Wel is de ervaring bijna altijd hetzelfde: het is gewoon een minder stabiele verbinding. Beeld- en geluidskwaliteit zijn ook minder, daarnaast zit er ook een behoorlijke vertraging in. Maar ja, het is ‘gratis’. Dus mocht je echt geen geld uit willen geven, kun je deze streams uitproberen.

VPN

De gulden middenweg is kijken via een VPN. Bij RTL Luxembourg en de ORF zenden ze de race ook online uit. Middels een VPN kun je in het desbetreffende land inloggen en zo de race bekijken. Beeldkwaliteit is uitstekend.

Grand Prix Radio

Mocht je verlangen naar het commentaar van Olav Mol, dan is het goed om te weten dat hij nog altijd de races verslaat. Dat doet hij via grandprixradio.be. Ja, de Belgische variant. Dit omdat ViaPlay dus ook de geluidsrechten heeft voor de F1 in Nederland, maar niet in België. Flauw? Jazeker.

Wat is de voorspelling van de AB-redactie?

Mocht je echt geen tijd hebben om de race te volgen omdat je met je vriendin op pad bent, dan kun je ook blind vertrouwen op onze F1-minnende redacteuren. Deze drie heren zijn alleen maar bezig met F1 en kunnen Ricardo Rosset daadwerkelijk onderscheiden van Gaston Mazzacane. Ook voorspellen ze de GP Monaco 2023 voor je:

Michael

Alonso Russell Pérez

Monaco, tsja Monaco. Er kan natuurlijk van alles gebeuren. Of er gebeurt helemaal niets. Ik vul deze voorspelling in op maandagmorgen en het weerbericht zegt:regen het hele weekend in Monaco. Hmmm, dus de training wordt de eerste loterij waarschijnlijk. Zeker als we te maken hebben met een opdrogende baan. In de race kunnen enkele buien en een paar pacecar situaties ook nog wat roet in het eten gooien. Misschien gaat deze dan een keer naar Fernando !? (Misschien is de wens hier wel de vader van de gedachte) Michael, vindt zichzelf nog geen psycholoog.

Wouter

Hamilton Alonso Gasly

Oh ja, het nieuwe seizoen begint weer he. Na een voortvarende start was er door het uitvallen van de GP van China de eerste lente-stop. De verkeerd geplande herfstbuien in Italië zorgden ervoor dat de GP Emilia-Romagna helaas niet door kon gaan. In drie maanden tijd hebben we dit seizoen merkwaardig weinig actie gezien. De meeste races waren ook niet echt heel spannend, zelfs in een Red Bull met drie wielen eindigt Max nog ergens in de top 10.



Dat geschreven hebbende: ja, regen! Crashes! Een afgebroken kwalificatie. Safety cars en rode vlaggen. Ik heb wel weer eens zin in een ouderwetse destruction derby. In tegenstelling tot wat de F1 organisatie en de teams denken, rijden ze er namelijk voor mijn vermaak. Dus ook onder wat gevaarlijke omstandigheden, moeten ze gewoon de baan op. Het goede nieuws is dat Nyck de Vriese de Nederlandse sandwich een keer doorbreekt: geen Max op 1 en Nyck op 20 in Monaco. Mister de Vries eindigt in de top 10, gefeliciteerd Nyck! Wouter, gaat naar de bandenspeciliast na een burnout.

Jaap

Leclerc Pérez Sainz

De Grand Prix van Monaco, ook wel het kroonjuweel van de F1 genoemd. En laten we wel zijn, afschaffen van de race kan natuurlijk ook niet. Als je ooit 1 GP moet winnen in je leven dan is het deze. Jarno Trulli en Olivier Panis zullen dat met me eens zijn.



Maar, het is ongeveer eens in die vier-vijf jaar dat de Grand Prix ook echt als race het aangluren waard is. Het goede nieuws is; dit wordt zo’n jaar, met regen, crashes en een winnend Ferrari. Charles Leclerc wint ‘m en is opeens weer (even) zielsgelukkig bij team rood. Perez wordt tweede en maakt het WK weer ‘spannend’. Carlos Sainz wordt derde.



Max laat het liggen in Q3 en heeft daarna moeite met door het veld heen snijden. Hij wordt vijfde, twee plekken voor Nyck die zijn seizoen redt met de perenkist van Alpha Tauri. Een welkom resultaat voor de Fries, zeker nu Lawson de Super Formula aanvoert. Jaap, heeft een psychologe op het oog.

Autoblog zal de kwalificatie voor de race, kwalificatie voor de sprint, sprint en race verslaan. Gebeurt er iets tijdens de training? Dan lees je het hier. Op Autoblog.