Uitslag Formule 1: Grand Prix van Brazilië 2022

Wie wordt de vencedora, in de Grand Prix van Brazilië in 2022?

En na de bizarre kwalificatie en vermakelijke sprint is het nu dan tijd voor het hoofdgerecht. Wie komt na nog eens circa 300 kilometer het eerste over de meet op het circuit Carlos Pace? Na gisteren hebben de Mercs mogelijk de beste kansen. Dat klinkt niet onbekend in de oren, echter voor dit jaar is het voor het eerst. In de sprint stoomden de zilveren op naar het front en hadden ze geen kind aan Verstappen.

Die laatste startte als enige op de medium banden, echter of dat alles verklaart is de vraag. Sergio Perez stond namelijk wel op softs en kon de pees van Das Haus ook niet bijhouden. Oké, Verstappen moet geacht worden normaal wat sneller te kunnen zijn dan Checo, maar toch.

Ferrari dan? Mwah, zij zitten er het hele weekend al niet geweldig bij. In de kwalificatie ging het wederom mis qua strategie bij Leclerc. In de sprint werd Sainz weliswaar tweede, maar hij incasseert een gridstraf en staat daarom zevende op de grid. Leclerc kwam in de sprint terug tot P6 achter Verstappen en Perez, maar start dus vandaag als vijfde. Eens kijken wat dat alles ons brengt, in de Grand Prix van Brazilië!

Start

De Mercs komen prima van hun plek en houden positie. Daarachter is het Norris die ernstig dicht in de buurt van Perez komt. Ondanks blokkerende wielen houdt de Brit zijn McLaren ternauwernood uit de flank van Perez’ RB18. Red Bull blijft P3 en P4, Norris heeft wel Leclerc te pakken voor P5. De Ferrari’s sluiten achter hem aan.

De andere McLaren laat zich vervolgens op een minder positieve manier gelden. Ricciardo tikt Magnussen aan. De held van vrijdag spint en caramboleert vervolgens tegen de honingdas zelf aan. Einde verhaal voor beiden en de wedstrijdleiding gaat voor de safetycar om de puinhopen op te ruimen.

Als de safetycar verdwijnt gaat het meteen helemaal los. Verstappen probeert direct een aanval te plegen op Hamilton. De kemphanen van vorig jaar geven elkaar zeer weinig ruimte. En dat gaat helemaal fout. Verstappen zit nét niet helemaal ver genoeg langs Hamilton om de bocht te eisen, maar de laatste geeft ook absoluut geen ruimte. Dit terwijl hij Max toch gezien moet hebben.

De resulterende touché werpt de vechtjassen ver terug. Max moet de pit opzoeken, terwijl Hamilton kennelijk denkt door te kunnen rijden. Ondertussen is het crashfeest echter nog niet over. Norris wordt belaagd door Leclerc, maar geeft daarbij een tikkie weg op het achterwiel van de F1-75. De Monegask vliegt de bandenstapels in.

Je zou zeggen dat dit een nieuwe safetycar veroorzaakt. Echter is dat niet het geval. Leclerc weet weer uit de barrières te komen en dus kan het spel doorgaan. Hamilton laat op de radio weten dat er in zijn ogen geen sprake was van een racing incident. Ook Leclerc vindt dat er geen insjiedent on ze race was.

Russell en Perez leiden na de touché van hun kopmannen nu soeverein de race. Russell kan een klein gaatje slaan naar de Mexicaan, die wel in de buurt blijft. Sommige coureurs komen al heel vroeg binnen voor een nieuwe set banden. Albon deed dat al tijdens de safetycar fase, maar ook mannen als Sainz nemen al snel afscheid van hun eerste set rubber. Russell daarentegen laat zijn team na 19 rondjes juist weten dat de banden nog lekker vers zijn. De sleutel naar de zege vandaag?

Mid Race

Perez komt binnen bij het ingaan van ronde 24. Hij komt terug op de baan achter geweldige vent Bottas, die bezig is aan een goede stint voor Alfa Romeo. Russell komt later ook binnen voor zijn eerste stop, waarmee Hamilton nu even aan de leiding komt. De zevenvoudig kampioen lijkt niet veel last te hebben van de crash met Max qua pace. Als HAM binnenkomt in ronde 30 neemt Russell de leiding echter weer over. Hij heeft vier seconden op Perez en lijkt de favoriet voor de zege.

Verstappen en Leclerc lijken ondertussen geen rol meer te spelen voor het podium. Leclerc rijdt na zijn klapper rond op P14, terwijl Verstappen daar nog achter rijdt op P16. De Nederlander heeft bij zijn eerste pitstop inmiddels een straf ingelost van vijf seconden voor de touché met Hamilton.

Alonso was goed opgeklommen naar P5 na zijn problemen met Ocon gisteren, maar heeft weer eens pech. De pitstop van Alpine is ernstig traag. ALO valt terug tot P16. Niet wat men wilde bij Alpine, dat nog steeds in gevecht is met McLaren voor P4 in het WK voor constructeurs. Met Ricciardo uit de race zou een dubbele puntenscore meer dan welkom zijn.

Hamilton is serieus snel onderweg. Mogelijk is Russell een beetje de pace aan het managen, maar zo niet is Hamilton eigenlijk de snellere van de twee. Balen voor HAM dat hij dat contact met Max heeft gehad. In totaal heeft HAM zo’n tien seconden achterstand op Russell, echter rijdt Perez nog tussen de twee Mercs. Sainz zit nog op het vinkentouw, maar het lijkt om de Merries en Perez te gaan voor het podium.

In ronde 44 bevestigt Ferrari dat min of meer, door Sainz te vertellen dat zijn gevecht met Perez is voor het podium. In dezelfde ronde dringt nummer 44 nadrukkelijk aan bij Perez. Hamilton heeft zelf nog steeds tien seconden achterstand op Russell. Echter heeft hij Perez nu recht voor zijn gepiercete neus. Perez kan het onheil niet afwenden en gaat voor de bijl op het rechte stuk. Zou Hamilton Russell nog kunnen binnenangelen?

Hamilton pit voor softs bij het ingaan van ronde 49. HAM lijkt er niet al te blij mee te zijn en roept naar zijn team dat zijn banden nog goed zijn. Bij Merc zijn ze echter vooral geïnteresseerd in een 1-2 binnenhalen. Op deze manier weten ze zeker dat ze Perez kunnen coveren. Sainz komt nu wel weer langszij aan de veteraan voor P2, maar hij gaat vermoedelijk nog voor een derde stop.

De race wordt weer even wat opgeschud als Norris opeens stilstaat bij eendenbil, door de locals ook wel aangeduid met Bicko de Pato. Het duurt even, maar dan last de wedstrijdleiding toch een virtual safetycar in. Voor McLaren is het de eerste dubbele uitvalbeurt sinds de Honda-dagen. Sainz profiteert door te stoppen voor zijn laatste set softs. Hamilton zal wel balen dat er geen echte safetycar komt, want dan had hij Russell in zijn vizier gehad.

Oh wacht…er is nu toch opeens een full safetycar. De marshals krijgen de auto van Norris niet weggeduwd, dus moet er zware machinerie aan te pas komen. Russell voelt de bui al hangen en vraagt zijn team of ze gaan racen, of dat ze de 1-2 naar binnen slepen. Het antwoord is ‘we gaan racen’. Dat wordt dus nog wat.

Finish

Verstappen heeft er zin in om nog wat van de race te maken. Hij heeft redelijk vers rubber onder zijn auto, in tegenstelling tot enkelen van zijn concurrenten. De Nederlander kan niet wachten totdat het veld weer losgeslaten wordt, zo blijkt over de radio. Het is wel een interessante, want Sainz bijvoorbeeld heeft net nog een verse set banden gehaald. Is het voldoende om de Mercs te bedreigen?

Tsunoda lijkt een beetje gek te doen, maar wellicht is het een fout van de wedstrijdleiding. De Japanner heeft kennelijk niet de boodschap gekregen dat hij de safetycar mag inhalen. Knudde gedoe dus van de FIA. Maar enfin, we gaan weer los!

Ocon pakt na een enerverende conversatie op de radio Vettel in na de herstart. Perez lijkt te slapen, maar verdedigt zich wel kranig jegens Sainz. Die laatste heeft inmiddels zijn teammaat in zijn nek die ook haast heeft. Verstappen gaat in de eerste bocht in een klap Ocon én Bottas voorbij! Wat gebeurt hier allemaal…

Nadat Sainz uiteindelijk Perez inpakt en op jacht gaat naar Mercedes, volgt Leclerc het voorbeeld van zijn teamleider. Sergio heeft geen mazzel met de safetycar gehad en het moet gezegd worden dat Red Bull ook niet de pace heeft dit weekend. Zelfs Alonso komt makkelijk voorbij aan PER en het is niet lang wachten op VER voor de Mexicaan.

Tussen het leidende duo is het verschil nog steeds een dikke seconde, maar voorlopig lijken ze elkaar met rust te laten. Met Sainz op het vinkentouw is dat misschien ook maar het beste. Verstappen gaat zonder al teveel problemen inderdaad voorbij aan Perez.

Drie rondjes voor het einde lijkt de charge van Sainz gebroken. De Mercs mogen het uitvechten, maar Russell lijkt het in de zak te hebben. Het is de eerste zege voor de jonge Brit in de F1 en het is meteen een mooie. Hij heeft ‘m in ieder geval niet gestolen, hoewel we nooit zullen weten wat er gebeurd was als Hamilton niet die klapper met Verstappen had gehad. HAM wordt wel nog tweede.

De twee kemphanen voor P2 om het kampioenschap willen allebei een teamorder zien om extra puntjes te sprokkelen. Beiden vangen echter bot. Sainz wil zijn podium kennelijk hebben en Ferrari laat LEC stikken. Verstappen krijgt de order Perez voorbij te laten als hij ALO niet pakt, maar doet dat vervolgens ook niet. Aan de kant gaan, het blijft toch een lastig verhaal voor een F1 coureur.

Achter de Red Bulls worden Ocon, Bottas en Stroll de laatste mannen in de punten. De rest piest naast de pot en moet wachten op Abu Dhabi voor de volgende kans. Wordt die race net zo mooi als deze? Vermoedelijk niet, maar ach, we gaan natuurlijk wel weer kijken…

Uitslag Formule 1: Grand Prix van Brazilië 2022