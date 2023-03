Dodental door smartphone gebruik veel hoger

Het dodental door het gebruik van de smartphone ligt stiekem veel hoger dan dat wij denken.

We weten het natuurlijk allemaal dat het gebruik van de smartphone achter het stuur niet mag. Het is immers heel gevaarlijk, omdat je altijd eventjes bent afgeleid. Maar het zijn vooral ‘de anderen’ die er niet mee om kunnen gaan, toch? Nou, nee. En het is zelfs erger dan je denkt.

Volgens een artikel in de Los Angeles Times is 22% van de doden in het verkeer te wijten aan ‘afgeleid zijn’. Maar, volgens de NTSB ( National Transportation Safety Board) is dat nog een heel erg bescheiden cijfer. Het probleem van de data is dat deze bijzonder lastig te verkrijgen is. De methoden die ze gebruiken om het vast te stellen zijn doorzeefd met problemen. Daardoor is het lastig om een goed beeld van het probleem te krijgen.

Dodental door smartphone hoger dan die 22%

Die 22% moet je echt zien als een topje van de ijsberg, waarbij het onomstotelijk vaststaat dat het ongeluk komt door dat de bestuurder afgeleid was. Naar alle waarschijnlijkheid ligt het aantal heel veel hoger. We zeggen nu even bewust ‘afgeleid’ want het gaat niet alleen op de smartphone. Alle infotainment-systemen zijn ook niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid.

Dan is er nog een probleem. Naast het feit dat het aantal doden flink hoger ligt bij het gebruik van de smartphone (of afgeleid zijn door andere electronica) zijn er ook een hele hoop ongelukken zonder dodelijke afloop. Dat kunnen alsnog crashes zijn waarbij er alsnog sprake is van enorme gevolgen die je leven voorgoed kunnen veranderen.

Wat te doen?

Waarom doet niemand er wat aan? Nou, ten eerste dus omdat de cijfers ‘op papier’ enigszins mee lijken te vallen. Ten tweede omdat het geen sexy onderwerp is. Net als in Nederland viert het populisme hoogtij en stemmen we liever vanuit de onderbuik dan met het gezonde verstand.

Ondanks dat het dus vaststaat dat ongelukken met smartphones een groot probleem is, kan het stemmen kosten als een hoogwaardigheidsbekleder het aan de kaak stelt.

Dus wat moet je doen? Simpel. Zet je telefoon uit het zicht. Koop een handgschakelde Saab. Zet het Night Panel aan en je kunt lekker ongestoord veilig rijden.

Meer lezen? Meer dan helft van Nederlanders zit met telefoon achter het stuur!