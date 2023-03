LEGO Land Rover Defender is de gaafste tot nu toe

Voor fervente LEGO bouwers moet dit een gave toevoeging aan de collectie zijn: LEGO presenteert hun versie van de Land Rover Defender.

We kunnen ons niet voorstellen dat je nog nooit een LEGO-blokje in je leven hebt aangeraakt, maar de één is er op latere leeftijd nog iets serieuzer mee bezig dan de ander. Gelukkig is LEGO er nog steeds voor alle leeftijden en kun je een flinke kast vullen met de modellen die in de afgelopen jaren uitgebracht zijn. Ford Mustang, James Bond Aston Martin DB5, Porsche 911, Ferrari F40, Volkswagen Bus, Fiat 500 en meer. Om nog maar te zwijgen over de heftige technische uitdaging die de Lamborghini Sián, Bugatti Chiron en Porsche 911 GT3 RS bieden. Zo technisch wordt het vandaag niet, want als aanvulling op de ‘reguliere’ modellen komt er nu een Land Rover Defender van LEGO.

LEGO Land Rover Defender

Het heeft geen uitleg nodig dat de ontwerpers van LEGO weer hun uiterste best hebben gedaan om met bouwstenen een perfecte replica te bouwen. Nou is de Defender met zijn hoekige carrosserie niet perse de lastigste en bovendien gaat het om een aardig fors model. Hij is 32 cm lang, 15,2 cm hoog en 15,2 cm breed. Om die dimensies te bereiken zijn er 2.336 stukjes gebruikt.

Voor de Land Rover Defender van LEGO is gekozen voor de kleur die je waarschijnlijk direct associeert met de offroader, namelijk lichtgroen. Met wielen in die kleur en een wit dak wel dé kleurstelling van een Defender. Het gaat om de driedeurs Defender 90 (korte wielbasis) en echte Defender-dingetjes zoals bijvoorbeeld de ‘safari’-raampjes achter. Als schaalmodel op je plank natuurlijk een mooi aanzicht.

Functies

Een Defender is natuurlijk per definitie een nuttige auto en de LEGO versie van de Land Rover Defender zit dus ook vol met handigheidjes. Sturende voorwielen, dat is aardig normaal. Ook openslaande deuren, kofferbak en motorkap hoeft geen verrassing te zijn. Wel heeft LEGO aandacht besteed aan de vering van de Defender die dan ook de auto lekker laat stuiteren. Tenminste, wij raden niet aan om hem van hoogte te laten vallen, want dan valt ‘ie alsnog in 2.336 stukjes. Leuk detail: je krijgt twee motorblokken bijgeleverd: de welbekende dieselmotor of de misschien nog welbekendere V8. Je mag zelf kiezen welke van de twee je voorin je Defender legt.

Offroad-functies

En over dingetjes toevoegen gesproken: LEGO is ook niet vreemd van een beetje aankleding middels een groot aantal offroad-zaken die je op je Defender kunt toevoegen. Een bullbar met werkende lier, een schep en pikhouweel, een gereedschapskist met alle gereedschappen om de Defender onderweg te repareren, jerrycans, brandblussers, rijplaten: noem het maar op.

En uiteraard levert LEGO een aangepaste motorkap, dakrek en overige accessoires mee zodat je het allemaal bovenop en rondom de Defender kunt steken en een zeer avontuurlijk model te maken van je standaard Defender. Nou is ondergetekende stiekem best een beetje LEGO-fanaat (de Defender staat dan ook al op de wensenlijst), maar geef toe: dit is fantastisch.

Wil jij de Land Rover Defender van LEGO ook op je plank zetten, dan moet je nog even tot en met 4 april geduld hebben. Vanaf die datum kun je hem bestellen en dat gaat je 239,99 euro kosten. Da’s een smak geld, maar als fervente LEGO-verzamelaar kan deze eigenlijk niet ontbreken.