De praktische Lotus, dit zijn er 12 – Lijstjesvoer!

We zetten 12 maal een praktische Lotus op het voetstuk.

Afgelopen week onthulde Lotus de Eletre, een nieuwe auto voor het merk. Niet alleen een nieuwe model, maar een compleet nieuw segment: een elektrische crossover. Daar kunnen we natuurlijk enorme schande van spreken, want een grote en zware crossover is niet iets dat past bij Lotus. Alsof je bij de warme bakker van dat fabrieksknoflookbrood kunt halen. Het mag dan nog zo populair zijn, het past simpel weg niet bij het merk.

Maar als merken als Aston Martin, Porsche, Lamborghini, Maserati en binnenkort zelfs Ferrari om zijn, dan kan je als Lotus niet achterblijven. Lotus doet het met de Eletre erg slim. Het is namelijk een ‘Lotus onder de crossovers’. Dat niet alleen, Lotus pakt meteen door. Niet eerst nog eentje met verbrandingsmotor, maar meteen een volledig elektrische. Kijk, dan sta je ineens vooraan in plaats van dat je achter de feiten aanhobbelt.

Maar het is niet de eerste keer dat er een praktische Lotus is of een idee voor een praktische Lotus zich aandient. Dit zijn eerdere voorbeelden van een praktische Lotus!

Lotus-Ford Thames Freigther 400E

1957

Lotus en busjes, waarom ook niet! Om te zorgen dat alle Lotus-onderdelen bij de goede klanten en dealers terecht kwamen, had Lotus naar het schijnt twee busjes in gebruik. In beide gevallen werden deze omgebouwd. De Ford Thames kun je het beste zien als een soort voorloper van de Transit zoals wij die nu kennen.

De kleine viercilinder werd eruit gehaald ten faveure van een 2.5 zescilinder uit de Ford Zephyr. Ook het onderstel en remmen werden aangepast. Hierdoor kon Lotus de onderdelen op hoge snelheid vervoeren door Europa.

Lotus Cortina

1963

Misschien wel de meest memorabele praktische Lotus aller tijden. De Ford Cortina was een zeer populaire middenklasser. In elke straat stonden er wel een paar. De Lotus Cortina is de snellere verise. De motor is een 1.6 met dubbele nokkenas. Het bewijs dat een viericlinder uitstekend kan klinken.

Het was bij de Lotus Cortina niet alleen de snelheid die indruk maakte. Niet dat de Cortina langzaam was, maar het was het complete plaatje. Remmen, sturen, gasgeven, balans, lol. De Cortina was een zeldzaam goed totaalpakket.

Lotus Cortina MkII

1966

De Lotus Cortina bleek erg populair. Zowel in de racerij als commercieel. Ook voor Ford pakte het niet verkeerd uit. Reden te over om het succes voort te zetten. De Lotus Cortina MkII heeft dezelfde motor, zij het met iets meer vermogen. Ook hier zijn alle versies met twee deuren.

Die zijn het lichtste en zien er het sportiefste uit. Er zijn twee exemplaren gebouwd met vier deuren voor de politie. Daar bleef het helaas bij, voor zowel het publiek als Lotus.

Lotus Eclat S2

1975

In principe was de Eclat gebaseerd op de Elite. De basis is dus helemaal gelijk. Een verschil is de achterzijde, Om de auto iets praktischer te maken, kreeg de Eclat een fastback-achterzijde. Dus een praktische Lotus!

De Lotus Eclat bleek een kleine hit te zijn. Wel alle rijeigenschappen van een Lotus, maar dan met iets meer praktisch gemak. De Excel was de opvolger van de Eclat en zong het uit tot de vroege jaren ’90.

Lotus Sunbeam Lotus

1979

Deze is speciaal voor collega @jaapiyo. Die houdt namelijk van achterwielaangedreven auto’s. De Sunbeam Lotus was een achterwielaangedreven C-segment hatchback. De Lotus-versie was een beetje de GTI-variant.

Een autotype dat erg populair zou worden. De Sunbeam Lotus had een grotere motor, straffer chassis, stijvere anti-rollbar en een speciale ZF-transmissie. De straatversie was al goed voor 150 pk, de rally-versies hadden zelfs 100 pk meer!

Lotus Omega

1990

De gaafste sportsedan aller tijden. Een zescilinder biturbo, een achteras van een Corvette en een extreem dikke bodykit. De Lotus Carlton c.q. Lotus Omega is bijzonder dik. Deze auto maakte gehakt van heel erg veel snelle auto’s. Een 500 E of M5? Ha! De Omega reed er rondjes omheen.

Alleen de Alpina B10 Bi-Turbo kon het bijhouden. Daarbij was het ook een hilarische auto in de bochten, want je kon ‘m prima dwars krijgen. Zowel op balans als vermogen. Tegenwoordig een gewilde klassieker voor de petrolhead. Prijzen zijn niet mals, maar in vergelijking met een gewone M5 uit de periode valt het nog best mee.

Dodge Spirit R/T 2.2

1991

Hoe je van automobiele treurnis nog iets kunt maken. De Dodge Spirit R/T was een sportsedan uit 1991, de meest treurige periode voor Chrysler-producten. Maar gelukkig kun je met een slechte auto wegkomen, als het een sportief ingesteld model is. Kijk maar naar de Impreza GT Turbo.

De Dodge Spirit R/T was een soortgelijke auto. De door Lotus ontwikkelde sportsedan had de 2.2 viercilinder turbo met maar leifst 225 pk en 295 Nm! Deze was gekoppeld aan een handbak. In het interieur kreeg je dikke sportkuipen mee, alhoewel de rest standaard hard plastic bleef. Het ding kon in 5,8 seconden naar de 60 mph accelereren, waarmee ‘ie sneller was dan de BMW M5. Ook al!

Proton Satria GTi (C99)

1999

De GTI die we allemaal vergeten zijn. Voor ons Nederlanders is dat wat begrijpelijker, want de auto is nooit hier geleverd. In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is Proton wel aan de man gebracht. Proton is een Maleisische autofabrikant die voornamelijk Mitsubishi’s in licentie bouwen. De Satria GTI is een van de eerste leuke auto’s van het merk. In principe is de basis van de Satria een Colt, maar Lotus mocht helemaal los gaan op de auto.

Er kwam een dikke bodykit, grote wielen en Lotus monteerde de 1.8 4G93P-motor die we uit snelle Lancers kennen. Maar het hoogtepunt was het onderstel ‘Handling by Lotus’. Het voordeel voor Lotus was dat de Satria een relatief ‘old-school’ auto was. Niet geweldig om nieuwe consumenten aan te trekken, maar wel om een leuke rijdersauto te maken.

Lotus APX Concept

2006

Lotus heeft eigenlijk altijd doorgehad dat ze aan de SUV moesten. Porsche en BMW verkochten enorm veel Cayennes en X5’s. Mede daardoor was er financiële ruimte voor extra sportieve modellen. Bij Porsche resulteerde dit in een GT-programma voor de 911. Bij BMW konden ze de M Divisie nog meer ruimte geven.

De Lotus APX is eigenlijk best een aardige studie. Voor een crossover is deze auto best slank en rank. De auto was ook licht, APX stond namelijk voor Aluminium Performance Crossover. De motor was niet elektrisch zoals bij de Electre, maar een 3.0 V6 met mechanische compressor met 300 pk en 360 Nm.

Lotus Eterne Concept

2010

Dit moest de mooiste renaissance van Lotus ooit worden. Danny Bahar had de grootst mogelijk plannen met Lotus. Een van de plannen was een compleet nieuw gamma met een hele hoop Lotussen.

De Lotus Eterne moest daarvan de nieuwe super-sportsedan worden. Een soort Porsche Panamera-rivaal. Onder de kap lag de Lexus IS-F V8, maar dan met compressor, goed voor 620 pk. Een top van 315 km/u moest mogelijk zijn. Zoals wel vaker voorkomt met ambitieuze plannen, werd het een fiasco.

Hyundai Genesis (BH)

2011

Jazeker, Lotus heeft recentelijk nog ervaring gehad met grote praktische auto’s. Hyundai wilde maar wat graag serieus genomen worden door het kopende publiek. Het nadeel is dat het heel erg lang duurt voordat het publiek een merk als premium gaat zien. De LS400 is en was een uitstekende auto.

Maar het duurde wel 10 tot 15 jaar dat men door had hoe goed Lexussen waren, omdat ze niet kapot gingen. Die tijd had Hyundai echt niet met Genesis. Daardoor werd er een andere benadering gekozen: er werd extreem veel aandacht besteed aan de rij-eigenschappen. Dan zijn de journalisten in elk geval erg blij en stijgt het merk sneller in aanzien. In de VS zijn de meeste journo’s lyrisch over de auto’s. Binnenkort komen ze ook naar Europa.

Rolls-Royce 102 EX

2011

Grote, ruime EV’s is iets waar Lotus al verstand van had, zo blijkt. Kennen jullie de Rolls-Royce 102EX nog? Het idee was om een grote, zware en geruisloze aandrijflijn te vervangen door een grote zware en geruisloze aandrijflijn. En het is niet zo dat Lotus de demper-afstelling heeft gedaan voor deze concept car. Nee, de complete integratie van de elektrische aandrijflijn werd verzorgd door Lotus. Het gezamenlijke maximum vermogen was 290 kW en het maximum koppel 800 Nm, dus eigenlijk prima Rolls-Royce waarden, met de 71 kWh-batterij was er een actieradius, maar deze was niet denderend.

Mede daardoor kwam de auto er niet. Het laden duurde te lang en je moest te veel laden. Dat niet alleen, de klanten zaten er simpelweg niet op te wachten. Ten eerste was dat laden erg onhandig. Ten tweede is een generieke elektromotor minder speciaal dan een V12. Op zich wel te begrijpen. Een smartwatch is op alle meetbare punten beter dan een Audemars-Piguet. Verfijnde en hoogstaande techniek hoeft dus zeker niet moderne techniek te zijn.

