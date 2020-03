Lancia Ypsilon Hybrid is teken van leven

De Lancia Ypsilon Hybrid is een bewijs dat het eens zo legendarische merk nog altijd actief is.

Ondergetekende heeft een beetje een ambivalente relatie met het FCA concern. Aan de ene kant zijn ze verantwoordelijk voor producten specifiek gericht op de petrolhead. Denk bijvoorbeeld aan de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio of Dodge Challenger Hellcat. Helaas heeft het concern er ook een handje van om modellen niet te voorzien van een opvolger en het voortbestaan van eens legendarische merken aan een zijden draadje laat hangen. Dat geval kwam naar boven met het zien van deze Lancia Ypsilon Hybrid.

Lancia primeurs

Neem Lancia. Dat merk heeft zoveel historie en zoveel betekend voor de autoindustrie. Zo was Lancia in 1950 het eerste merk met een V6 motor in de Aurelia. Volledig elektrisch circuit? De Lancia Theta had het in 1913! Eerste auto met vijf versnellingen? Lancia Ardea in 1948. Ook in de wat meer recente historie had Lancia voldoende primeurs. Volvo heeft nu een viercilinder met mechanische compressor en turbo, Lancia had daar in 1983 al aan gedacht. Of wat dacht je van al die uitschuifbare spoilers van tegenwoordig? De Lancia Thema 8.32 was in 1987 het eerste.

Ypsilon

Enfin, hopelijk vergeeft u mij de ietwat lange en tamelijk melancholische gedachtegang. Gelukkig is er een teken van leven op de Lancia site. We moeten specifiek de Italiaanse Lancia site zeggen, want dat is nog de enige markt waar het merk verkocht word. Ze bouwen slechts één model: de kleine Ypsilon. Deze was ooit ook in Nederland leverbaar sinds 2011.

Stabiel

Naar alle omstandigheden lijkt het stabiel te gaan met Lancia. Sterker nog, laatst verkochten ze beter dan Alfa Romeo, alhoewel dat meer zegt over de staat van dat merk dan Lancia. In Italië is de Ypsilon een populair kleintje, zo blijkt. Om de auto wat toekomstbestendiger te maken, is er een compleet nieuwe aandrijflijn in de vorm van de Lancia Ypsilon Hybrid.

FireFly

De Lancia Ypsilon Hybrid heeft een driecilinder FireFly motor. Deze 1.0 liter driecilinder turbomotor is goed voor 70 pk. Deze motor wordt ondersteund door een 12V-generator, die Lancia ‘BSG’ noemt (Belt-integrated Starter Generator). Het is dus niet echt een ‘volledige’ hybride, maar meer een ondersteuning voor de verbrandingsmotor. De Lancia Ypsilon Hybrid heeft trouwens wel een piepkleine lithium-ion accu om de 12V motor te voorzien van energie.

Vooruitstrevend

De reden dat Lancia kiest voor een dergelijke oplossing is simpel: het is lichter en behoorlijk effectief. Mocht de techniek van de stijlvolle stadsrakker je bekend voorkomen, dan kan dat kloppen. Onlangs lanceerde Fiat exact dezelfde aandrijflijn voor de Fiat 500 Hybrid en de Fiat Panda Hybrid. Lancia levert op het moment alleen maar vooruitstrevende aandrijflijnen, want naast de Lancia Ypsilon Hybrid is er een Ypsilon op LPG en CNG. Een ‘normale’ benzine of diesel is níet meer mogelijk. De Ypsilon Hybrid zal alleen in Italië geleverd worden.