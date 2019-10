GP van dichtbij bijwonen: koop een villa in Zandvoort

Want het kan. Met ruimte voor je racewagen.

We mogen dan allemaal autofanaten zijn: het betekent niet dat een auto alles is. Je moet ook ergens je boodschappen doen. Je moet ergens werken. En uiteraard heb je dan nog je stulpje: je huis waar je altijd terecht kan. Waar dat is, dat ligt aan verschillende dingen. We betwijfelen echter of er mensen zijn die voor een jaarlijks evenement hun hele hebben en houwen op een gunstige(re) locatie zetten. Maar ook liefhebbers van een mooie villa kunnen hier vandaag terecht.

Het huis van vandaag staat aan de Herman Heijermansweg in Zandvoort. Jawel! In het pittoreske kustplaatsje waar we volgend jaar de GP mogen verwachten. Het autorace-gedeelte wordt dan ook direct duidelijk door de Formule Renault(?)-auto die op de ‘oprit’ staat. Maar goed, daar mogen je straatbolides ook staan, want je racebak kan in de garage die natuurlijk bij het huis zit.

We zeggen natuurlijk, want het is een dijk van een huis. 944 m² op een stuk grond van 3500 m². Het mag dan een huis uit 1972 zijn, het is dusdanig gerenoveerd in 2012 dat het bepaald niet oubollig eruit ziet. Qua voorzieningen ook weinig concessies: zeven slaapkamers, zes badkamers, een stoomdouche en bubbelbad, kantoorruimte, fitnessruimte, binnenzwembad met jetstream voor lekker baantjes trekken, een lift: alles.

En voor de autoliefhebber dus uiteraard een garage, een flinke oprit, en een locatie waardoor het circuit van Zandvoort nog net niet in je achtertuin ligt. Kun je lekker genieten van hoe de graafmachines het opnemen tegen de rugstreeppad. Flauw, natuurlijk na dit halve jaartje kun je genieten van de race op een steenworp afstand. Kosten? 4.300.000 euro k.k. Nee, dat lijstje met voorzieningen had je ook niet voor veel minder hoeven verwachten.