Fusie FCA duikt weer op, dit keer met die andere Fransen [updated]

Fiat Chrysler Automobiles is blijkbaar nog niet klaar met de gedachte te gaan fuseren.

In het voorjaar van 2019 kwam Fiat Chrysler Automobiles in het nieuws vanwege vermeende gesprekken met Renault voor een fusie. Al heel snel werden de plannen officieel en kwamen beide partijen met statements naar buiten. Het hele feest ging uiteindelijk niet door want Renault en FCA kwamen er samen niet uit.

FCA heeft blijkbaar nog steeds de ambitie om te fuseren, maar zal niet meer met Renault gesprekken gaan voeren. In plaats daarvan duikt de PSA Groep op. Volgens The Wall Street Journal zijn beide partijen met elkaar in gesprek. Met een mogelijke fusie zouden beide autoconcerns gezamenlijk goed zijn voor een waarde van bijna 50 miljard dollar.

In dit stadium is nog niet bekend wat de verdeling van deze fusie gaat zijn, mocht het überhaupt gaan gebeuren. Wel zou het zo zijn dat Peugeot CEO Carlos Tavares aan het hoofd komt te staan van de samengesmolten autoconcerns. Zowel FCA als Peugeot hebben nog niet gereageerd op de geruchten.

Op het gebied van bedrijfswagens werken PSA en FCA al jaren samen middels een joint venture. Beide concerns delen het platform waar de Fiat Ducato, Peugeot Boxer en Citroën Jumper op staan.

Update: Peugeot heeft het volgende statement naar buiten gebracht waarin staat dat ze inderdaad in gesprek zijn.