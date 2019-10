Lotus harkt een ietwat vreemde award binnen

Begrijpen ze het merk wel goed?

Lotus, een moeilijk merk. Het is een tijdje geleden dat ze daadwerkelijk een nieuwe auto de wereld in stuurde. Uiteraard worden de auto’s wel vernieuwd, maar de Lotus Elise bijvoorbeeld, die is al een tijdje in zijn laatste gedaante in productie. Er komt wel nieuws, helaas wél een SUV (waarschijnlijk) en helaas niet die reeks bloedgave concepts van tien jaar geleden. Naast hun laatste wapenfeit, een volledig elektrische hypercar genaamd Evija (2000 pk!), natuurlijk.

Goed, ze hebben in hun assortiment dus wel de Elise/Exige en Evora. Prima auto’s, maar op hun eigen manier en in hun eigen segment. Dat segment is, gezien de Elise bijvoorbeeld, gestripte sportwagens met een less is more-strategie. Voor puristische sportwagens heb je daarom niks te klagen met de Lotussen (Loti?). Voor luxe moet je misschien even ergens anders aankloppen.

Vandaar dat het vreemd is dat Lotus de LUXURY BRAND OF THE YEAR AWARD binnensleept. We durven Lotus namelijk niet echt een luxemerk te noemen. Want luxe zijn de auto’s niet bepaald. Ook als je kijkt naar een andere interpretatie van luxe, namelijk hoge bedragen die je moet stukslaan op auto’s als een ‘luxeproduct’, valt dat ook mee bij Lotus. De Elise is er vanaf zo’n 25.000 euro elders ter wereld.

De award heeft dan ook meer te maken met merk en imago, zo lijkt het. Want het vooruitzicht is goed. Door hun aankomende innovatie met als speerpunt de Evija, wat we wel een luxeproduct mogen noemen. Met zijn hoge prijskaartje en limitering van 130 is dat een bijzonder exclusieve auto. Eric Peacock, deel van de jury van de luxe-award, noemt dat dan ook de gamechanger voor de auto-industrie. Hoi Rimac!

Maar ook de nieuwe tagline ‘For the Drivers’ maakte furore bij de jury. Ook hun overgang naar nieuwe digitale ‘presence’ schijnt een goede bonus te zijn voor het ontvangen van deze award. Lotus is er content mee, die zien luxe als een mooie nieuwe invalshoek voor het merk.

Image-credit: een mooie Evora van een AB-lezer, via Autojunk.