Toyota komt met nóg een hete AWD hot hatch

Het lijkt er sterk op dat de alom bejubelde Toyota GR Yaris een grotere broer krijgt.

Hoewel de Prius zijn tijd ver vooruit was, was deze auto eigenlijk een omgekeerde imagobooster. Een Prius werd namelijk al snel synoniem voor geitenwollensokkenauto en dat is niet het imago waar je als merk op zit te wachten. Dit imago was trouwens niet onterecht, want Toyota heeft jarenlang bijna uitsluitend slaapverwekkende auto’s gebouwd.

Toyota is echter een stuk sexiër aan het worden. Niet alleen is het design spannender geworden, Toyota bouwt ook gewoon hele sportieve auto’s. Met de nieuwe Supra en de nieuwe GR 86 heeft het merk maar liefst twee sportauto’s in het gamma. Hoeveel niet-sportwagenmerken kunnen dat zeggen? En dan is er ook nog de GR Yaris, een regelrecht rallykanon.

Het lijkt erop dat Toyota nog meer in petto heeft voor de sportieve rijder. Zoals collega @willeme eerder deze maand al vertelde gaan er geruchten over een nieuwe hot hatch van Toyota, al dan niet met AWD. Het zou gaan om een GR-versie van de Corolla.

De geruchten waren tot op heden precies dat: geruchten. Nu geeft Toyota zelf echter een paar hints. Ze deelden namelijk op Instagram een foto van een Corolla-interieur. Daarop lijkt in eerste instantie weinig spannends te ontdekken, maar schijn bedriegt.

Er zijn blijkbaar internetgebruikers die de tijd nemen om een foto van een Corolla-interieur te bestuderen, want er kwamen een paar easter eggs aan het licht. Zo valt er in het instrumentenpaneel ‘G:16’ te lezen. En hoe heet het blok dat in de GR Yaris ligt? G16E-GTS. Dat kán geen toeval zijn.

Mocht je toch nog niet overtuigd zijn: op het display van de climate control zijn de getallen 2, 6 en 8 te lezen. Laat dat nou precies het vermogen zijn wat het blok van de GR Yaris levert in de Japanse uitvoering.

Op de achtergrond is nog een hint te zien. Daar zien we namelijk iets wat heel veel lijkt op een gecamoufleerde Corolla. Sterker nog: er lijkt dezelfde driehoekige camouflage gebruikt te zijn die we ook zagen op de GR 86. Dat zou dus een extra hint zijn dat het hier om een GR-model gaat.

De vraag of de GR Corolla vierwielaandrijving krijgt wordt ook alvast beantwoord. Door de navigatie om precies te zijn. De dichtstbijzijnde weg heet namelijk ‘GR Four’.

Samengevat: we kunnen dus een vierwielaangedreven Toyota GR Corolla verwachten met de driepitter uit de GR Yaris, die rond de 270 pk levert. Daarmee moet niet alleen Toyota, maar ook de Corolla het suffe imago van zich afschudden.