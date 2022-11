Moeder Verstappen: Perez is een vuile vreemdganger

De moeder van Verstappen heeft ook wat te zeggen over het slettengedrag van Pérez.

Het was ons het weekendje wel. De GP van Brazilië 2022 was een hoogtepuntje van dit seizoen. Een verrassende kwalificatie, een boeiende sprintrace en zeer enerverende hoofdrace. We hebben ervan genoten. Ook leuk voor George Russell dat hij zijn eerste race heeft gewonnen. De Brit heeft dit seizoen op pole gestaan (Hongarije), een sprintrace gewonnen en een hoofdrace.

Voor Max Verstappen ging het eventjes iets minder goed afgelopen weekend. De kwalificatie ging nog wel, maar in beide races leek er een soort ‘Oostenrijk 2022’-effect te zijn. Beide Red Bulls gingen voor geen meter. Als kers in de appelmoes kreeg Verstappen het nog aan de stok met Pérez. Max wilde hem er niet langslaten zodat zijn teamgenoot de tweede positie kon behouden in het wereldkampioenschap, ondanks teamorders.

Moeder Verstappen vindt er ook wat van

Uiteraard viel het hele internet erover. Zelfs wij hadden een mening. Van een afstandje is het natuurlijk makkelijk oordelen. De moeder van Max Verstappen zit iets dichter op het vuur en had overduidelijk een voorkeur in de kwestie Verstappen – Pérez.

Zij gaf haar mening dan ook. Dat deed ze op het medium ‘Twitter’, dat nu in handen is van Tesla-CEO Elon Musk en een nog groter afvoerputje van de samenleving is, dan dat het al was. Op een opmerking haalde ze aan dat Pérez monogamie nog niet helemaal onder de knie heeft:

Ze zit er niet naast

Darned! Shots Fired! Althans, dat zou @jaapiyo zeggen. Uiteraard werd het bericht snel verwijderd, maar de wetten van het internet bepalen dan dat het alsnog ‘viral’ gaat. Het complete internet vindt dat de Verstappen-aanhang veel te ver gaat.

Overigens heeft de moeder van Verstappen geen ongelijk. De in 2018 getrouwde Pérez kwam dit jaar in opspraak omdat hij speeksel uitwisselde met een jonge brunette. Uiteraard was hij onder invloed van alcohol, waardoor hij er feitelijk niets aan kan doen.

Tot zover Autoblog Boulevard!

