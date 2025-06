Gräper grijpt kans om politie voor gerecht te slepen

Oscar Gräper is nog niet klaar met de koddebeiers die hem onlangs keihard aanpakten en gaat team blauw nu keihard aanpakken.

Autohandelaar en Youtuber Oscar Gräper had laatst een stukje publiciteit te pakken waar hij niet om gevraagd had. Er brak een vuurtje uit bij de showroom waar hij zijn kostbare metaal heeft gestald. Oscar probeerde er zelf alles aan te doen om de koopwaar te redden van een vlammenzee. Maar hij werd daarbij zelf bestookt met pepperspray.

Maar terwijl de ondernemert zijn toko probeerde te redden, ontstond een schermutseling met de jongens in blauw. Op beelden van Gräper zelf, ziet het er niet fraai uit voor de hermandad. De beelden zijn volgens Oscar op verschillende platforms wereldwijd 500 miljoen keer bekeken.

De Nederlandse bromsnorren staan er dus niet best op. Maar Gräper had het plan om de zaken nog eens informeel rustig te bespreken en nader tot elkaar te komen. De politie heeft echter arrogantie van de macht getoond en is hier niet op ingegaan. Dat is althans de lezing van Oscar. En dit heeft een vuurtje aangestoken in de autohandelaar.

Gräper dient een klacht in bij de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de popo. Maar daarnaast gaat hij ook aangifte doen jegens in ieder geval een van de agenten. Zo werkt dat vaak als de overheid mensen negeert. Vroeger of later moet men voelen als men niet horen wil.

Gräper is echter nuchter over de verwachtingen. Vaak zie je dat de overheid dit soort dingen uiteindelijk toch in de doofpot kan stoppen of kan laten verzanden in procedures. Rechtsbescherming van het individu is wat dat betreft matig geregeld in Nederland. Overheidsinstanties weten dat natuurlijk ook, vandaar vermoedelijk de botte weigering überhaupt het gesprek aan te gaan, wat natuurlijk uitermate onfatsoenlijk is. We zien deze foute cultuur van de ambtenarij keer op keer in de toeslagenaffaire, Groningen, de legerbasis in Zeeland, enzovoorts. Gräper heeft echter het platform en de middelen om dit keihard aan te pakken.

Enfin, we wachten net als Oscar af wat er van komt. Het lijkt niet waarschijnlijk, doch misschien heeft de politie zelf andere beelden die hen enigszins vrij pleit. Pak jij de overheid ook keihard aan? Laat het weten, in de comments!