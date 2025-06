Big brother gebruikt 83.000 verkeerscamera’s om vrouw die abortus deed te tracken

U nadert een Traffic Camera. Dit bericht krijg je steeds vaker van de Meister. Maar waar leidt het toe, deze surveillance staat?

Een bepaalde groep reaguurders vindt ons als autoblog en uw trouwe verslaggever in het bijzonder soms een tikje conservatief. Doch in werkelijkheid ben ik natuurlijk liberaal in hart en nieren. En zoals het een echte liberaal betaamt, dus zeer beducht op betutteling, totalitaire overheden en ideologieën, gedachtenpolitie en sociale kredietsystemen. Nu vind je proponenten daarvan vooral aan een kant van het politieke spectrum, omdat de andere kant van oudsher wat meer van vrijheid houdt. Doch machtswellust vind je aan alle kanten.

Naïef

Zodoende is het extreem belangrijk om een overheid niet de tools te geven om macht te misbruiken. Het probleem is alleen, niemand boeit dit wat totdat het te laat is. Tandenknarsend moet je dan weer toezien hoe mensen zeggen ‘ik heb niets te verbergen dus van mij mogen ze alles weten’. Leuk en aardig, totdat een machthebber met rare ideeën besluit dat jouw ideeën en manier van leven wél iets is ‘om te verbergen’.

All my exes live in Texas, that’s why I live in Nashville, Tennesseeeeeee

Dit ondervond ook een vrouw uit Texas. Deze vrijheidslievende staat, heeft het niet zo op abortus. Nu zijn er geen mentaal gezonde mensen die staan te springen bij een abortus. Doch dat het goed is dat de mogelijkheid bestaat om het op een zo humaan mogelijke wijze te doen, is lange tijd een breed gedragen consensus geweest in de Westerse samenleving. In sommige Amerikaanse Staten ligt dit echter meer onder vuur na het opschorten van Roe versus Wade. Jurisprudentie die in ‘Murica sinds 1973 verankerde dat abortus mocht.

Het is wel gebeurd

Enfin, men kan hier het zijne van denken. Doch waar het linksom of rechtsom eng wordt, is als een sheriff ruim 83.000 verkeerscamera’s in meerdere Staten heeft gebruikt om een vrouw op te sporen die een abortus zou hebben laten uitvoeren. Nu kan je dezer dagen niks meer direct aannemen wat je leest. Linkse mensen schreeuwen moord en brand. Rechtse mensen nemen de lezing van de sheriff over die claimt dat hij en zijn team slechst bezorgd waren om de vrouw. Netjes gedocumenteerd is in ieder geval dat het daadwerkelijk gebeurd is.

Is individuele vrijheid nog mogelijk als de overheid, net als in Nederland, overal camera’s heeft om je in de gaten te houden? Of moeten we een stukje bubbalicious kauwgom op al deze camera’s plakken? Laat het weten, in de comments!