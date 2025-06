Voor het eerst gespot op de openbare weg: de AMG PureSpeed!

Een Autoblog-lezer kwam een primeur tegen in Oostenrijk.

Als je de Großglockner bezoekt kun je behoorlijk dikke auto’s tegenkomen, maar Autoblog-lezer @b088y viel wel heel erg met zijn neus in de boter. Tijdens zijn roadtrip kwam hij een bizar groepje auto’s tegen op de Großglockner, met drie (!) AMG One’s, een Pagani Utopia en een LaFerrari.

Stuk voor stuk topspots, maar toch lichten we een andere auto uit: de AMG PureSpeed. Dit is namelijk een auto die nog niet eerder is gespot op de openbare weg. De PureSpeed werd ruim een jaar geleden gepresenteerd tijdens de GP van Monaco. Verder hebben we de auto nog niet voorbij zien komen, behalve op beelden van Mercedes zelf.

Nu komt @b088y er dus zomaar eentje tegen op de Großglockner. Deze is iets subtieler uitgevoerd dan het introductiemodel, wat uitgevoerd was in een Mansory-achtige kleurovergang van rood naar zwart. In matzilver oogt de auto al een stuk cleaner.

Dat wil nog niet zeggen dat we ‘m mooi vinden. De neus oogt nog steeds erg gekunsteld. Dat komt omdat Mercedes de neus van de AMG One op een SL heeft geplakt. En dat ziet er dus een beetje raar uit. Om nog maar te zwijgen over die stang.

Enfin, de technische basis wordt dus gevormd door de SL. De SL 63 om precies te zijn, met 585 pk. Ondanks de veelbelovende naam is de ‘PureSpeed’ niet sneller dan de SL. Sterker nog: de auto moet het onderspit delven tegen de 816 pk sterke SL 63 E-Performance.

De PureSpeed moet het dus hebben van zijn unieke uiterlijk en de extra rijbeleving die het ontbreken van een voorruit met zich meebrengt. Eerlijk is eerlijk: met deze auto over Großglockner knallen moet spectaculaire ervaring zijn. Verder draait het natuurlijk om exclusiviteit bij dit model. Van de PureSpeed worden er slechts 250 gebouwd. Dan weet je al wat er mee gaat gebeuren.

Met deze primeur mag @b088y de Spot van de Week op zijn naam schrijven. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

Bekijk alle foto’s van deze PureSpeed op Autoblog Spots!