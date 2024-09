Gratis autorijbewijs bij politie blijkt succes

Het lokkertje om een gratis autorijbewijs te krijgen bij de politie lijkt te werken.

Niet alleen het kopen van een auto is tegenwoordig aan de prijs, het behalen van van het autorijbewijs is dat ook. Als je toekomstige werkgever dat laatste wil vergoeden is dat natuurlijk mooi meegenomen. Maar ja, welke werkgever gaat een autorijbewijs vergoeden? De Nederlandse politie!

Gratis autorijbewijs bij de politie

Sinds vorig jaar kunnen nieuwe agenten gebruikmaken van de mogelijkheid bij de politie om gratis het autorijbewijs te halen. Dat scheelt natuurlijk al gauw enkele duizenden euro’s. De eis van de politie om een rijbewijs te hebben werd daarmee ook geschrapt. Vanwege personeelstekorten moest de politie wat interessants verzinnen om nieuw bloed aan te trekken.

Dat lijkt te werken met dit middel. De Telegraaf heeft cijfers opgevraagd en daaruit blijkt dat 68 nieuwe agenten tot nu toe hun autorijbewijs vergoed hebben gekregen via de politie. Van tevoren heeft de politie geen doelstelling neergezet met dit plan, ze zien vooral die 68 mensen als een succes. Dat waren misschien 68 agenten geweest die zonder dit middeltje niet hadden gesolliciteerd. Er zijn ongetwijfeld meer mensen zonder rijbewijs geweest die gesolliciteerd hebben, maar niet door de selectieprocedure kwamen.

Er zit wel een max aan de vergoeding, namelijk 2.750 euro per persoon. Heb jij dus 60 lessen nodig en zak je vier keer voor het praktijkexamen heb je pech gehad, tegen die tijd zit je wel boven de 2750 ekkermannen en dus moet je zelf meebetalen. Maar ja, 60 lessen en vier keer zakken is ook wel bont natuurlijk.

Eén op de twintig studenten van de politieopleiding hebben geen autorijbewijs. Gedurende het eerste studiejaar moeten ze het rijbewijs behalen. Het is nog altijd een vereiste voor een politieagent om een autorijbewijs te hebben. Na de studie volgt namelijk een aanvullende rijopleiding van de politie.

De politie heeft werk zat. Niet alleen agenten of rechercheurs, maar ze zoeken ook bedrijfsartsen, ict’ers en juridisch experts. Ieder jaar zoekt de politie 4.000 nieuwe agenten. Het is elk jaar weer een uitdaging met de krappe arbeidsmarkt, maar tegenover de krant zegt een woordvoerder van de politie dat ze er vooralsnog wel in slagen de aantallen te halen.

Dus wil je een gratis autorijbewijs halen én een steentje bijdragen aan de maatschappij, ga bij de politie aan de slag! Politiemedewerkers die een succesvolle kandidaat aanbrengen krijgen een vergoeding van 1.000 euro bruto. Als iemand naar aanleiding van mijn oproep een baan scoort bij de politie, geef mijn naam dan even door. Dank u.