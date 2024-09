Blijf weg uit Italië, ik herhaal, blijf weg uit Italië!

De regering Meloni heeft het niet zo op toeristen in Italië.

Het is september, voor velen van jullie zit de vakantieperiode er weer op en is het nazomeren begonnen. Ondergetekende hoopt eind deze maand nog een epische roadtrip in Zwitserland te maken, hopelijk blijven deze lekkere temperaturen nog even aan. Waar ik in elk geval niet heen moet gaan is Italië. Tenminste, als het aan de regering Meloni ligt.

Toeristenbelasting Italië

Italië is een hotspot onder vakantiegangers. Niet alleen trekken Nederlanders al decennialang richting het land van de eeuwige pizza en mooie auto’s, de halve wereld weet het Zuid-Europese land inmiddels goed te vinden. In hotspot Venetië kwamen al eerder niet toerist-vriendelijke maatregelen tegen de drukte. De Italiaanse regering wil nog een stapje verder gaan.

De overheid overweegt de toeristenbelasting flink te verhogen. Toeristen zouden 10 euro belasting per nacht moeten gaan betalen voor hotelkamers tussen de 100 en 400 euro. Wie een duurdere hotelkamer boekt 15 euro en voor hotelkamers boven de 750 euro mikt de Italiaanse regering zelfs op een toeristenbelasting van 25 euro per nacht.

Natuurlijk zijn de euro’s net ff wat minder belangrijk op vakantie. Tenminste, je wil eigenlijk zoveel mogelijk genieten en zo min mogelijk denken aan de kosten. Per nacht tikt dat echter wel aan, daar kun je niet omheen. Als je drie weken resideert in Italië dan is 21 dagen keer 10 euro een dikke 210 euro. Geld dat je liever uitgeeft aan benzine om de Stelviopas te rijden!

Italië overweegt de verhoging van de toeristenbelasting niet alleen om massatoerisme tegen te gaan, de regering heeft sowieso geld nodig om de begroting rond te krijgen. Nu is dit allemaal nog een plan. De vraag is of de Italiaanse regering ook de rest kan overtuigen van het idee.

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Hogere belastingen kunnen toeristen afschrikken. Dat betekent minder volk in de bergen en dat betekent dat jij beter kunt doorscheuren! Hoppa, eigenlijk helemaal geen Blijf weg uit Italië, ik herhaal, blijf weg uit Italië! Gewoon lappen en genieten van de ‘rust’. (via Telegraaf)