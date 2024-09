Max Verstappen gelooft niet meer in vierde titel

Een moedeloze Max Verstappen na afloop van de Grand Prix in Monza, met twijfels over de vierde titel.

Nog altijd prijkt de naam van Max Verstappen bovenaan het lijstje met de meeste punten. Volgens de coureur zelf is het een kwestie van tijd dat zijn naam zakt naar de tweede plaats, of zelfs erger. Na afloop van de race in Italië gister heeft de Nederlander aangegeven niet meer in de titel voor het wereldkampioenschap te geloven.

Geen vierde titel voor Max Verstappen

Wij zien een race met een slecht resultaat, Max weet natuurlijk nog beter hoe de vork in de steel zit. Zo’n uitspraak doet de Limburger niet zomaar. De auto is dermate slecht geworden dat Verstappen niet denkt nog wereldkampioen te worden dit seizoen. Daarmee verwacht de coureur dat de komende races slechte resultaten te wachten staan voor Red Bull Racing.

Auto slecht, team slaapt

Hij omschrijft de RB20 als een monster van een auto. Max heeft niet alleen kritiek op de auto, maar ook op het team. Zo ging de eerste bandenwissel alles behalve soepel. Daarnaast had de Nederlander tijdens de race door dat hij op een betere motorstand kon rijden dankzij een volle batterij, maar daar moest hij het team via de boordradio voor wakker schudden.

De komende week zullen er weer de nodige vergaderingen georganiseerd worden binnen Red Bull Racing. Daarin geeft ook Max zijn feedback door aan het team om de auto beter te krijgen. Simulaties daargelaten, pas bij de eerste vrije training weet het team of de auto pas beter is geworden. Zo aan de buitenwereld lijkt er nog geen paniek te zijn bij Red Bull, reken maar dat er intern wel het nodige speelt.

De aankomende races zijn in Azerbeidzjan en in Singapore. Max verwacht er weinig van, dat belooft weinig goeds voor de resterende races van het seizoen.