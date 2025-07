Unieke kans. Het staat er echt.

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik struin graag de verschillende verkooppunten voor auto’s af. Online, ik ga haast nooit naar een autoboulevard, dat dan weer niet. Vaak zie je wel wat leuks, dat niet echt heel veel aandacht verdient, maar heel soms kom je dit tegen. Een unieke kans.

En als je een object op de veiling zet dat de classificatie ‘unieke kans’ verdient, moet het ook wel iets heel bijzonders zijn. Nou, lieve mensen, dat is het ook. Als je besluit deze aut6o te kopen, zijn er maar 29 die zo’n zelfde hebben. En het is de enige op de wereld die te koop staat.

Soms komt er een unieke kans te koop. Zoals nu…

We hebben het over de Aston Martin DB4 GT. Een uitvoering van de DB4 waarmee geraced werd en waar er in totaal maar 75 van zijn gebouwd. Van die 75 waren er maar 30 met het stuur aan de goede, dus linkerkant en dit is er daar 1 van.

De unieke Aston Martin werd in 1961 nieuw verkocht aan de in die tijd bekende racebas Georges Filipinetti. Hij reed er wat wedstrijdjes mee en verkocht hem een jaar later alweer aan een Zwitser. Die hield de GT tot 2010 in de collectie. Daarna is hij helemaal als nieuw gemaakt en in die staat is hij nu te koop.

Maar waar hebben we het dan over? Nou, over een auto die wordt voortgestuwd door een 3670 cc grote 6-in-lijn. Dankzij de bovenliggende dubbele nokkenas levert die 302 pk. Om de boel ook weer tijdig te laten stoppen, zijn er 4 schijven gemonteerd. Geen gedoe met trommeltjes dus. Schakelen doe je met de origine 4-bak en verder hoef je alleen maar kippenvel te krijgen. Maar dat lukt wel

Wat deze unieke kans je gaat kosten, is nog niet bekend. Hij gaat op 15 augustus ondr de hamer tijdens de veiling op Pebble Beach in de VS. Goedkoop gaat het niet worden, reken op 2,5 tot 3 miljoen dollar. Minus de veilingkosten. Autsj.

Maar ja, voor dat geld heb je wel een unieke kans verzilverd. Da’s ook wat waard toch?