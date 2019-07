Dit zijn de dikste huurauto’s bij bekende aanbieders

Op vakantie mag alles.

Als je op vakantie gaat dan doe je dingen net even wat anders. Het is immers je vrije tijd en je mag jezelf best verwennen. Petrolheads doen dat natuurlijk met een toffe huurauto. Verhuurbedrijven werken doorgaans met de regel dat je minimaal 25 jaar oud moet zijn om in aanmerking te komen voor het leukere spul, dus dat is nog wel een dingetje om rekening mee te houden.

We gingen op zoek naar de dikste huurauto’s van drie bekende verhuurbedrijven. Let wel, het aanbod kan per locatie verschillen. Heb je per se die ene huurauto voor ogen dan loont het om eerst de beschikbaarheid te checken alvorens je de vakantie boekt. Gaan we!

Hertz Dream Collection

Als je dagelijks naar je werk gaat in een Polo van de zaak, dan is de Hertz Dream Collection een verademing. Onder deze collectie valt de Bentley Continental GT (vanaf 576 euro per dag), de Porsche Panamera (vanaf 479 euro per dag), Porsche 911 Carrera (vanaf 382 euro per dag), Porsche Boxster (vanaf 288 euro per dag), Porsche Cayenne (vanaf 480 euro per dag), Porsche Cayman (vanaf 288 euro per dag) en de Jaguar F-TYPE (vanaf 288 euro per dag). Deze collectie is beschikbaar in de regio’s Europa, het Midden-Oosten en gedeeltes in Afrika.



Sixt

Bij Sixt scheelt het aanbod sterk locatie. Wie filtert op bijvoorbeeld Duitsland heeft een scala aan autospul om je vingers bij af te likken. Zo kun je via Sixt in Duitsland rijden met een BMW M850i Coupé (vanaf 520 euro per dag), i8 Coupé (vanaf 374 euro per dag), M2 Coupé (vanaf 227 euro per dag), Mercedes-AMG GT S Coupé (vanaf 569 euro per dag), GLS 63 (vanaf 457 euro per dag), en een S63 Coupé (vanaf 664 euro per dag). Deze auto’s komen bij Sixt met een max. van 300 kilometers. Voor meer kilometers moet je bijbetalen.



Avis

Een trip naar Duitsland kun je ook combineren met een auto van Avis. Het verhuurbedrijf heeft een Porsche-vloot in Duitsland. Het aanbod bestaat uit de Porsche 911 Carrera 4(S), 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4(S) Convertible, 911 Carrera GTS Convertible, Panamera 4S, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4S Sport Turismo, Panamera E-Hybrid Sport Turismo, Cayenne, Cayenne S, Macan S, Macan S Diesel. Een Cayenne is er vanaf 247 euro, de Panamera vanaf 285 euro en een 911 Carrera GTS vanaf 347 euro.



Bonus 1 : Turo

In de Verenigde Staten en ook een aantal landen buiten de VS kun je terecht bij deze ‘AirBNB voor auto’s’. Eigenaren bieden via dit platform hun eigen auto aan. De eigenaar brengt zijn auto naar een gewenste bestemming, bijvoorbeeld Los Angeles International Airport, en je kunt er meteen in wegrijden. Afhankelijk van je reisplannen kun je via Turo soms goedkoper een wat oudere Mustang of Corvette rijden in vergelijking met een gloednieuwe via traditionele verhuurbedrijven.



Bonus 2: UFODRIVE

Niet ongelofelijk dik, wel wat anders. Tenminste, als je nog nooit een elektrische auto hebt gereden. Deze startup uit Luxemburg heeft in samenwerking met Interparking de service naar Nederland gebracht. Het wagenpark bestaat enkel uit elektrische auto’s zoals de Tesla Model S, Model 3, Hyundai KONA Electric en de Audi e-tron. Een Model S rij je vanaf 119 euro per dag en een KONA Electric kost 99 euro. Laden is bij deze prijs inbegrepen.