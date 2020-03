Volkswagen T-Roc Cabrio: dit moet het kosten

De crossover van Volkswagen zonder dak. Wat kost de T-Roc Cabrio?

Het is een hele rare gewaarwording, die T-Roc Cabrio. Het is het bewijs dat Volkswagen ook anno 2020 het nog aandurft om een ‘gekke’ auto in de showroom te zetten. De Duitser is echter niet uniek. Wie is de Range Rover Evoque Cabriolet immers vergeten?

Wel uniek is dat je de T-Roc Cabrio nieuw kunt kopen. De Evoque Cabriolet is enkel als tweedehandsje te scoren. Coronavirus of niet: Volkswagen heeft vandaag de orderboeken geopend voor de T-Roc Cabrio.

De Duitse autofabrikant zegt de hoge zit van een SUV te willen combineren met het vrije gevoel van een cabriolet. Ja, dan krijg je dus dit. De softtop van de T-Roc Cabrio is in ongeveer 10 seconden elektrisch te openen. Dit kan met een snelheid tot en met 30 km/u. Met de sleutel is het tevens mogelijk om het dak te sluiten of te openen.

De Volkswagen T-Roc Cabrio komt standaard met onder andere parkeerhulp voor en achter, adaptive cruise control en 17-inch lichtmetalen velgen. Het is vooral een speeltje voor mensen met een gevulde portemonnee. Goedkoop is de open crossover namelijk niet. Voor 36.600 euro staat er eentje op de stoep. Dan heb je een 1.0 TSI met slechts 115 pk en een handbak. Dan kun je beter voor de 1.5 TSI met 150 pk en DSG gaan. Die is met 39.850 euro wel enkele duizenden euro’s duurder. Tik je dan ook nog het R-Line pakket aan, dan mag je 44.700 euro lappen. Yikes!