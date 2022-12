Vooruitblik vernieuwde Volkswagen ID.3

Volkswagen laat ons alvast de facelift van de ID.3 zien. Wat zijn de verschillen?

We zijn er amper aan gewend dat de helft van leaserijdend Nederland zijn Golf, Focus en Astra heeft omgewisseld voor een elektrische Volkswagen ID.3 of VW komt alweer met een flinke opfrisbeurt op de proppen. Het gaat allemaal wat snel, maar hier zijn dan de eerste plaatjes.

Het zijn nog maar ontwerptekeningen, maar met het ronkende persbericht erbij kunnen we alvast kijken naar wat er nieuw gaat zijn bij de nieuweling. Uiteraard het design. Nou ja, echt wereldschokkend gaat die verandering niet zijn. De openingen aan de zijkant van de voorbumper lijken iets groter te zijn en het patroon dat we nu op de 1e generatie in de bumper zien lijkt eruit.

Daarnaast lijkt het erop dat het stuk kunststof dat we nu voor de voorruit vinden verdwijnt en de voorklep uit één stuk gaat bestaan. Aan de achterkant zien wij vooralsnog weinig gebeuren, maar goed het betreft hier nog een schets natuurlijk.

Diervrij

Dan de binnenkant. Dat wordt helemaal van diervrije materialen. Nou is plastic in principe ook diervrij en is diervrij niet per definitie altijd duurzamer, maar marketingtechnisch gezien klopt het bij de tijd. Was ook bij de tijd hoort is een 12 inch groot centraal display! Voorzien van nieuwe software.

Niet overbodig als je kijkt naar hoe de huidige software presteert. Dat zeggen wij niet, Thomas Schäfer, de grote baas van Volkswagen, is er duidelijk over. Het infotainment systeem van Volkswagen is slecht.

Succes

De Volkswagen ID.3 heeft het merk geen windeieren gelegd. Sinds de lancering van de eerste ID. zijn er wereldwijd al meer dan een half miljoen verkocht. Om aan die grote vraag te voldoen wordt de ID.3 binnenkort niet alleen in Zwickau en Dresden geproduceerd, maar ook in Wolfsburg.

Komend voorjaar komt Volkswagen met de echte onthulling.