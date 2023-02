Suzuki Cappucino-opvolger komt weer terug?!

Een Suzuki Cappuccino-opvolger zien wij wel zitten.

Een kleine sportwagen is erg leuk om te rijden. Ja, in veel gevallen zijn het niet de snelste auto’s, maar dat maakt niet uit. Acceleratie is slechts één discipline. Met een lichte auto over een bochtige binnenweg is het leukste wat er is. Zeker als de gewichtsverdeling een beetje voor elkaar is. Mede daarom zijn er weinig auto’s leuker dan een Caterham. Het is nog écht puur auto rijden. Wil je nog puurder rijden, dan moet je haver en water meenemen.

Naast Caterhams (en andere Lotus Seven-achtige auto’s) heb je natuurlijk ook nog de kleine sportwagen zoals de Mazda MX-5. Daartussen zit dan nog de klasse Kei-Car cabriolets waarvan de Suzuki Cappucino de bekendste is. Goed nieuws voor de liefhebber: die auto keert terug!

Geruchten

Althans, die geruchten gaan er. Volgens het Japanse Best Car is Suzuki in samenwerking met Toyota bezig met de ontwikkeling van een sportieve auto. Dat past wel in de tactiek van de Japanse fabrikant uit Aichi.

De Toyota Supra is in samenwerking met BMW ontwikkeld en de Toyota GR86 in samenwerking met Subaru.

Naast Suzuki, werkt ook Daihatsu eraan mee. Op zich niet vreemd, het is een kleine auto en voor veel kleine auto’s mag Daihatsu het werk doen voor Toyota.

Qua concept moet je denken aan een combinatie van de S-FR Concept uit 2015 (gallery boven) en de GR Sports HV concept uit 2017 (gallery onder). Het zal echter géén elektrische auto worden.

Techniek Suzuki Cappuccino opvolger

De motor is een 1.0 driecilinder met turbo, die goed moet zijn voor zo’n 120 pk en 200 Nm. Niet heel erg veel, maar het gebrek aan gewicht moet zorgen voor een prettige en vlotte acceleratie.

Middels een 48V-generator moet de sportieve roadster nog ietsje zuiniger zijn. Om even een idee te krijgen: de Suzuki Cappucino-opvolger moet zo’n 1.000 kg gaan wegen.

De voorwielophanging is afkomstig van de huidige Toyota Yaris. Qua afmetingen moet je ongeveer denken aan MX-5. Volgens Best Car is de auto zelfs groter, maar dat wagen we te betwijfelen.

Als je een auto groter en lichter dan een MX-5 wil bouwen, gaat het heel erg veel geld kosten. Het is juist de bedoeling dat de Suzuki Cappucino-opvolger heel betaalbaar is. In Japan moet ‘ie tussen de 15 en 20 mille gaan kosten, afhankelijk van de uitvoering.

Via: Motor1

