Greenpeace jat sleutels van honderden Volkswagens - Autoblog.nl

De reden? Volkswagen is niet groen genoeg.

Na het dieselschandaal hebben ze bij Volkswagen hun leven flink gebeterd. Het merk zet nu vol in op elektrisch. Zelfs bij Autoblog rijden we momenteel in een elektrische Volkswagen. Dat niet alleen: Volkswagen is hard op weg de grootste EV-bouwer ter wereld te worden.

Ongeacht de motieven, draagt de huidige koers van Volkswagen ongetwijfeld bij aan een versnelde transitie naar elektrisch. Zoiets kunnen milieubewegingen alleen maar toejuichen. Althans, dat zou je denken. Het tegendeel is echter waar: Greenpeace is helemáál niet blij met Volkswagen en opent een directe aanval op het merk.

Om een statement te maken hebben Greenpeace-activisten zich toegang verschaft tot een afgesloten parkeerterrein bij de haven van Emden, vlakbij de Nederlandse grens. Daar staan honderden nieuwe Volkswagens geparkeerd, waarvan Greenpeace de sleutels gestolen heeft. Er stonden daarnaast diverse Porsches, waarvan ze de sleutels ook maar meteen hebben meegenomen.

De activisten hebben en visitekaartje achtergelaten in de vorm van een enorme banner met een Volkswagen-logo dat druipt van de olie. Bij het stelen van de Volkswagen-sleutels zouden zo’n 30 á 40 Greenpeace-activisten betrokken zijn. De politie heeft er 14 in de groene kraag kunnen vatten, maar de rest kon ontsnappen.

Vanwaar deze actie? Nou, Greenpeace vindt Volkswagen niet groen genoeg. Ze vinden het niet kunnen dat het merk zich als een EV-pionier presenteert, terwijl 90% van de auto’s die ze bouwen nog een verbrandingsmotor heeft. Ze spreken daarom van ‘greenwashing’. Er zijn merken die het een stuk slechter doen, maar nee, Volkswagen moest het doelwit zijn van Greenpeace.

Het kan trouwens nog gekker. Een merk dat nog nooit één auto met een verbrandingsmotor gebouwd heeft, Tesla, was ook het doelwit van een actie van milieu-activisten. Bij de Duitse Gigafactory werden deze week namelijk stroomkabels in de fik gestoken. Niemand is dus veilig voor doorgedraaide activisten.