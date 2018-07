Gridstraf voor Daniel Ricciardo op Hockenheim

Inhaalrace voor de Australiër.

Dit weekend zal Daniel Ricciardo vanaf de laatste startrij aan de Grand Prix van Duitsland starten. De FIA heeft de Red Bull Racing-coureur een gridstraf opgelegd. Het was geen kwestie van of, maar wanneer de auto van Ricciardo aan zijn derde MGU-K ging beginnen.

Vandaag is duidelijk geworden dat het Hockenheim gaat worden. Eerder werd gedacht dat Ricciardo al in Canada een nieuwe MGU-K zou gaan krijgen, maar toen werd besloten om door te rijden met de oude MGU-K om een gridstraf te voorkomen. Het team wist de wissel uit te stellen tot dit raceweekend. Naast een derde MGU-K, heeft de auto van Ricciardo een derde Energy Store en een derde versie van de elektronica gekregen.

Overigens is de Red Bull-rijder niet de enige met een nieuwe MGU-K. Vettel, Raikkonen, Grosjean, Magnussen, Ericsson en Leclerc hebben ook een nieuwe geïnstalleerd. Voor hen is dat de tweede en dus als het goed is de laatste van het seizoen. Mocht later dit seizoen een derde wissel nodig zijn, dan kunnen ook deze coureurs een gridstraf van de FIA verwachten.