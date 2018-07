Nederlandse tankstations zonder brandstof door droogte

De Death Valley-toestanden in ons land zijn nu ook merkbaar bij de pomp.

Naar het tankstation rijden en geen peut uit de slang krijgen. Het is de werkelijkheid bij sommige brandstofpunten in Nederland. Het tekort aan brandstof heeft een aantal redenen. Allereerst de aanhoudende droogte. Schepen varen over rivieren naar brandstofdepots om peut te leveren. Echter, omdat veel rivieren een lagere waterstand hebben, worden schepen minder zwaar beladen. Truckers kunnen vervolgens niet voldoende brandstof leveren aan tankstations als ze benzine of diesel komen halen bij deze depots. Ze kunnen niet afhankelijk zijn van de schepen en rijden dus zelf naar Rotterdam om brandstof op te halen, wat extra tijd kost.

Een andere belangrijke reden is het tekort aan chauffeurs. Er is te weinig mankracht om de tankstations in ons land te kunnen bevoorraadden. De chauffeurs die rijden maken vervolgens weer veel overuren.

Wim van den Dool van transporteur Van Waveren zegt tegenover de NOS dat chauffeurs momenteel 20 procent meer ritten rijden dan normaal. Een andere reden is de vakantie. Veel Nederlanders trekken erop uit en tanken voor vertrek de auto af, waardoor er over het algemeen meer getankt wordt. Het zijn vooral de onbemande pompen die geregeld met tekorten kampen. Oliemaatschappijen hebben aangegeven de tekorten zo snel mogelijk proberen weg te werken.

Foto: Aventador SV bij de pomp via @shelldewetering op Autojunk