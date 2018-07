1 op de 10 Duitse importauto’s hebben teruggedraaide stand

Het rad van fortuin. Draaien maarrr..

Er is een kans dat men bij jouw geliefde Duitse import de tellerstand heeft teruggedraaid. Het komt in elk geval vaker voor dan je aanvankelijk zou denken. Onderzoek van de RDW in samenwerking met de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) heeft uitgewezen dat bij zeker een op de 10 auto’s afkomstig uit Duitsland is gesjoemeld met de kilometerstand. Bij een op de vijf auto’s bestaat er twijfel over de stand.

De instanties schatten dat de economische schade zo’n 42 miljoen euro per jaar bedraagt. Niet alleen heeft de koper teveel betaald voor de geïmporteerde auto, maar is er ook nog eens kans op onverwacht onderhoud. De verhalen van teruggedraaide kilometerstanden zijn er altijd wel geweest. Dit is echter pas de eerste keer dat er echt een onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden naar de misstanden.

De RDW en VAT keken voor het onderzoek naar de tellerstand op het display en vergeleken de info met andere bronnen, zoals bijvoorbeeld keuringsrapporten. Daaruit concludeerden de partijen dat in zeker de helft van de gevallen de kilometerstand met 10.000 tot 50.000 km is teruggedraaid.

In het gevecht tegen tellermanipulatie moet de RDW ook in actie komen als een geïmporteerde auto op bezoek komt bij een keuringsstation. Zo loopt er momenteel een proef waarbij de RDW de standen digitaal uitleest om de correcte kilometerstand vast te stellen. Het is de bedoeling dat uiteindelijke elke geïmporteerde auto een dergelijke meting ondergaat.