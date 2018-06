Dikke gridstraf voor Ricciardo in Canada

Na de overwinning in Monaco ziet de aanstaande Grand Prix van Canada er minder rooskleurig uit.

Hij reed een puike kwalificatie en pakte zo poleposition. In Monaco een heilig gegeven, want met de juiste strategie kan de overwinning tamelijk eenvoudig naar de hand worden gezet. Er is immers weinig ruimte om in te halen.

Ricciardo pakte inderdaad de overwinning, maar dit ging niet zonder slag of stoot. Er waren technische problemen met de auto en de Australiër verloor zo’n 25 procent aan vermogen wegens een defecte MGU-K. Het team van Red Bull Racing heeft er alles aan gedaan om de MGU-K te kunnen redden. Helaas mocht hulp niet meer baten. De MGU-K moet voor Canada vervangen worden en dat is de derde keer dit seizoen. Dat betekent straf. Je mag maximaal twee keer de MGU-K per seizoen vervangen.

In dit geval zal Ricciardo voor de Grand Prix van Canada tien plaatsen naar achteren worden geplaatst. Renault kijkt momenteel of de batterij ook beschadigd is geraakt en of deze vervangen moet worden, aldus Adrian Newey tegenover Reuters. Mocht dit zo zijn, dan kan de straf nog zwaarder uitpakken.

De Grand Prix van Canada zal dit weekend plaatsvinden. Zaterdag om 20:00 is de kwalificatie. Zondag om 20:10 start de race.