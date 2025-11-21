Ceci n’est pas une Audi

Dit is geen concept van Audi, maar de allereerste SUV van AUDI! En dat is iets heel anders volgens Audi…

Audi deed iets wat geen enkel ander merk eerder deed. Het introduceerde in China namelijk een submerk dat hetzelfde heet. Nou ja bijna dan. Het is namelijk AUDI. Ja mét hoofdletters en zonder de ringen. Een nieuw merk dus.

Op de Guangzhou Auto Show 2025 ging vandaag het doek van de allereerste SUV van AUDI. In China is dit submerk volledig elektrisch en dit is dan ook de E SUV concept. Om de verwarring compleet te maken wel met dezelfde slogan als Audi; “Vorsprung durch Technik”

Joint-venture

Een submerk van Audi dus dat AUDI, maar dan wel in een joint-venture met SAIC (kun je kennen van MG en Maxus). Tot nu toe hadden ze al een AUDI E5 Sportsback in de aanbieding, maar nu presenteren ze dus een elektrische AUDI E SUV concept.

Die ziet er eigenlijk gewoon uit als een productieklaar model, dus hij kan zo, hop de markt op. De auto is langer dan 5 meter en is daarmee groter dan een Audi Q6. Met een breedte van 2,05 meter en een hoogte van 1,79 is het een een forse wagen.

AUDI E SUV Concept alleen voor China

De AUDI E SUV Concept is voorzien van twee elektromotoren, vierwielaandrijving en heeft 800 volt techniek aan boord. Het batterijpakket is is 109 kWh groot en het vermogen zou 680 pk zijn. Het opgegeven rijbereik volgens de Chinese rekenmethode is meer dan 700 kilometer. Door die hoogspanningstechniek kan de auto 320 kilometer actieradius bijladen in tien minuten aan de snellader.

Of die getallen allemaal kloppen en of de productieversie ze ook allemaal waar gaat maken weten we nog niet. Zullen we misschien ook wel nooit te weten komen, want de AUDI modellen zijn enkel en alleen voor de Chinese markt. Best jammer eigenlijk?