Audi viert 50 jaar vijfcilinder met een overheerlijke hommage

Smöllen, Audi presenteert wat zij doen ter ere van 50 jaar vijfcilinder met een lekkere hommage genaamd GT50.

Krijg nou wat. Het idee om een lijstje te maken over hoogtepunten van de Audi-vijfcilinder kwam natuurlijk niet vanmorgen uit de lucht vallen, maar als naadloze aansluiting is er nu meer info over een nieuw concept van Audi wat ook de vijfcilinder probeert te eren. Dit is de Audi GT50 Concept.

Audi GT50 Concept

Om mee te beginnen: dit is een concept die wederom is bedacht door de Azubi’s van Audi. Dat zijn de studenten van Audi’s designstudio die als ultieme opdracht leren hoe je een daadwerkelijk design van begin tot eind presenteert. Dat resulteerde eerder al in gave concept cars zoals de Audi RS 6 GTO, NSU Prinz e-tron en de A25 years. Het is meestal een eerbetoon aan iets wat Audi groot heeft gemaakt. Soms gaat het in productie, bijvoorbeeld bij de RS 6 GT. En nu we het daar toch over hebben: diens poging om de Audi 90 IMSA GTO te eren wordt herhaald met de GT50.

Dat was toch wel één van de letterlijke hoogtepunten van de vijfcilinder. Audi’s entree in de IMSA-serie en specifiek de GTO-klasse zorgde voor een naar 720 pk uitgebouwde versie van de 2.2 liter vijfcilinder. Dat in combinatie met quattro reed de concurrentie flink zoek in de jaren ’80 en ’90. Sterker nog: de Audi 90 was zo veel sneller dan Amerikaanse concurrenten, dat de IMSA een verbod op vierwielaandrijving doorvoerde. Zo trok Audi zich na één jaar weer terug (met dank aan @RRRobert voor deze toevoeging!).

Goed, de GT50 Concept. Ja, ook dit is een eerbetoon aan de Audi 90 IMSA GTO. Vandaar ook dat de styling probeert de hoekige Audi 90 in combinatie met die extreem brede bodykit terug te brengen. De rest is lekker minimalistisch, maar wel met een heel erg lekkere stance. Niet in de laatste plaats door net als zijn grote voorbeeld een set gigantische turbofan-velgen.

RS 3-motor!

Met projecten als die oude A2 en de NSU Prinz verwacht je wel dat de Azubi’s al vroeg in het stadium van de huidige wereld leren dat elektrisch de toekomst is. Niks van dat in de Audi GT50 Concept. Voorin ligt de 2.5 liter vijfcilinder uit de huidige Audi RS 3 met 400 pk. Natuurlijk de meest logische keuze, daar de motor die de GT50 eert nog steeds gebouwd wordt.

Het betreft uiteraard een soort afstudeerproject van de Azubi’s, die wat ons betreft direct een fulltime baan mogen krijgen in de designstudio. Daarover gesproken: de Audi Concept C lijkt te bewijzen dat Audi een soort retro-futuristische designtaal wel ziet zitten. Massimo Frascella, kijken we mee?