Revival Audi TT nu al dichterbij dan we denken?

Zit Audi nu al te broeden op iets in de geest van de TT?

De Audi TT kwam, zag en overwon. Als designstatement is de auto fenomenaal gebleken, van zijn prille begin tot het einde. En als ietwat potente, bijzonder ogende alledaagse ‘sportauto’ op A3-basis is het ook nog een leuk product geweest. Alleen alles moet in de verleden tijd, want Audi nam de TT uit productie.

Opvolger?

Dat had natuurlijk als belangrijkste reden dat er steeds minder van verkocht worden. Een coupé/cabrio is vaak een perfecte tweede auto, maar sluit wel wat compromissen als enige auto. En men wil natuurlijk liever een crossover. Het is jammer, doch begrijpelijk. Maar ja, wat moet je dan? Eigenlijk hoop je dat Audi met iets nieuws kan komen dat zowel auto’s verkoopt als de TT van een waardige opvolger voorziet. En wordt dat een tweedeurs coupé, gezien het huidige klimaat? Nee.

Concept

Het lijkt erop dat de Audi TT niet helemaal vergeten gaat worden in ieder geval. Audi brengt een nieuw ’toonaangevend’ concept mee naar de IAA in München op 8 september. Die gaat uiteraard de toekomst voorspellen, maar Audi maakt middels een teaser duidelijk dat het verleden ook een rol gaat spelen. De Auto Union Streamliner, de Audi Avus Concept uit 1991 en, jawel, Audi geeft de TT een belangrijke rol in de video.

Uiteraard hoeft dat niks te betekenen, elke concept tegenwoordig heeft wel een leuk verzinsel over waarom het verleden belangrijk is voor de toekomst. Maar Audi kan een ‘TT-momentje’ wel gebruiken. Dus die TT gebruiken als ijkpunt voor het verleden: geen slecht idee.

Wat er echt gaat gebeuren, dat moet nog blijken. Wel is het de eerste keer dat Audi iets laat zien onder het nieuwe regime van designbaas Massimo Frascella. Het is altijd spannend als een merk een nieuwe designbaas krijgt, want je wil natuurlijk de perfecte balans tussen een sterk design en iets waar je toch als chef wel trots een handtekening onder kan zetten. Kortom: we zijn wel benieuwd. Ook of de Audi TT echt iets belangrijks gaat betekenen voor de nieuwe concept car.