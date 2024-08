Groen: bedrijven krijgen milieucredits via verbranding autobanden

Als je bent opgegroeid in ‘de provincie’ ken je het wel, de geur van een boer die stiekem op een erf wat banden in de hens steekt. Dat was toen boevig. Maar nu krijg je er gewoon een bak milieucredits voor.

De groenpocalypse houdt ons iedere dag in de greep. Want morgen kan liever enzo, zoals de NCRV beweert. Voor het milieu, voor bepaalde groepen in de samenleving, enzovoorts. Helaas is de praktijk altijd weerbarstiger. En zijn degenen die het hardst roepen om tolerantie, milieu, professionaliteit en verdraagzaamheid niet zelden degenen die keihard in de fout gaan. We kennen deze lieden ook wel als de ‘Karens’ (m/v/i). Het is bijna een wetmatigheid.

Nu is het natuurlijk wel zo dat er wat problemen zijn. Niet met CO2 uiteraard, want het niveau daarvan in de atmosfeer is historisch gezien erg laag. Maar wel met plastic. De plastic soep in Oceanen is natuurlijk een werkelijk, groot probleem. Net als het feit dat wij allen een heleboel plasticdeeltjes in ons lichaam hebben dwarrelen. Dat is helemaal niet goed voor je natuurlijk.

Maar ja, bedrijven gonna bedrijf. Lay’s gaat niet opeens chips in kartonnen zakken stoppen. Want klanten willen geen sloffe chips. Tegelijkertijd wil moederbedrijf PepsiCo, net als allerlei andere grote reuzen, natuurlijk woke doen op internet. Zoals in onderstaande reclame. Wij zijn groen, wij zijn voor de planeet, wij zijn beter dan de rest. Kennelijk is dit wat men denkt dat de klant wil. Al blijkt bij de Olympische Spelen dat veel mensen gelukkig nog steeds niet zitten te wachten op een man die een vrouw in elkaar hoekt.

Enfin, om enige zaken te kunnen verenigen met elkaar (winst maken en groen doen), is er een oplossing. Follow the Money bericht dat er hiervoor ‘certificaten’ beschikbaar zijn. Een vergelijkbaar iets als de CO2-certificaten die we kennen in Europa. Deze certificaten worden onder andere verhandeld op een handelsplatform genaamd PCX. Het ziet er allemaal veelbelovend uit met grote bedrijven als Mondelez, L’Oreal, Johnson & Johnson, PepsiCo dus, enzovoorts die zich hebben aangesloten.

Followthemoney dook echter vuistdiep in de materie. Waar komen deze credits nou eigenlijk vandaan? Zo kwam het erachter dat het grootste deel van de kredieten die PepsiCo kocht, afkomstig zijn van Republic Cement. Een bedrijf in de Fillipijnen dat autobanden verbrandt in cementovens en daarmee credits verdient.

Het idee is dat Republic Cement plastic afval verbrandt, wat daarmee dus niet in de natuur komt (los van de CO2 en chemicaliën uit de schoorsteen dan). Euhm…ja. Voor afvalverzamelaars is het een stuk eenvoudiger om aan een ton ‘plastic’ afval te komen met autobanden, dan met een ton aan chipszakjes. Dus zodoende worden vooral veel banden verbrand.

Is dat dan de ene uitzondering die dit fraaie initiatief zwartmaakt? Niet volgens de onderzoeksjourno’s. Volgens hen is 70 procent van de kredieten die door PCX verhandeld worden afkomstig van vergelijkbare bronnen (co-processing). Tel uit je winst dus. Waarvan akte. Ben jij een boer en heb je nog wel wat banden liggen die je wil verbranden tegen een ordentelijke vergoeding? Laat het weten, in de comments!