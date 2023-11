Cybertruck kopers hebben nog geen idee wat ze krijgen

Elon Musk heeft bekendgemaakt dat leveringen van de de eerste exemplaren van de Tesla Cybertruck op 30 november gaat plaatsvinden.

Het is 2019 wanneer Tesla een bizarre aankondiging doet. De Cybertruck, een elektrische auto die qua vorm op niets lijkt. Te gek voor woorden, maar Elon Musk heeft een reputatie als het gaat om onaangekondigde bizarre acties. Inmiddels zijn we vier jaar verder, maar hebben klanten nog steeds geen Cybertruck gekregen.

Aanbetaling

Kopers moesten een aanbetaling doen van 100 dollar. Dat hebben minstens een miljoen mensen gedaan. Elon Musk heeft recent tijdens de aankondiging van de kwartaalcijfers bekendgemaakt dat Tesla op 30 november de eerste exemplaren van de Cybertruck gaat leveren. Oké, klinkt goed. Denk je dan.

Tesla Cybertruck leveringen

Dat dachten ze ook bij InsideEV’s, die de afgelopen dagen in contact zijn gekomen met lezers die een bestelling hebben openstaan. Wat blijkt nu, ze weten nog van niets. Geen mailtje, geen telefoontje, niks. Sterker nog, ze hebben geen idee wat ze precies gaan krijgen als de Tesla Cybertruck daadwerkelijk klaar is.

Zo is er nooit een productiemodel uit de doeken gedaan. Daarnaast zijn er geen specificaties bekend. Zelfs een officiële prijs is niet gecommuniceerd. De aankondiging van Musk dat op 30 november de eerste leveringen gaan plaatsvinden is dan ook vreemd. Het vermoeden bestaat dat een select clubje mogelijk inderdaad de auto krijgen, maar dit zijn zeker niet de ‘gewone’ klanten die een aanbetaling van 100 dollar hebben gedaan.

Netjes is het ook niet richting die klanten. Die nog steeds niets weten. Sommigen van hen hebben jaren geleden al die aanbetaling gedaan. Nu is november aangebroken. Dat betekent dat we over minder dan een maand weten dat Elon Musk nu precies bedoelde met de eerste leveringen van de Tesla Cybertruck. Gaat het dan echt gebeuren?