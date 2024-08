Explosie in paddock Nürburgring veroorzaakt 22 gewonden

De groene hemel werd weer even de groene hel vandaag. Een explosie in het paddock van de Nürburgring heeft geresulteerd in 22 gewonden.

Wat voor moslims de Kaäba is, is voor ons benzinehoofden natuurlijk de Nürburgring. De groene hel is al decennia de meest gevierde en ook gevreesde racebaan ter wereld. Ondanks dat er al lang geen Formule 1 race meer verreden wordt. Sterker nog, ons aller Helmut Marko verbiedt onze held Max om er wel met een F1 te rijden.

Stiekem is de ‘Ring een beetje als Spa op steroïden, dat feitelijk ook op een steenworp afstand ligt. Gezien het formaat van het circuit, de hobbels her en der en niet te vergeten de plekken waar je ‘op kan stijgen’, is de moderne F1 niet te doen. Daarnaast zouden de auto’s voor het aanwezige publiek op de baan natuurlijk ook maar 14 keer langskomen…

Het kan echter ook spoken op dit prachtige bedevaartsoord voor warmbloedige autoliefhebbers. Dan denk je natuurlijk eerst aan horrorcrashes. Maar autosport heeft ook andere gevaren. Gisterenavond ging het mis in de paddock. Achter pitbox 27 stond naar men nu denkt een persluchtfles die geëxplodeerd is dan wel een grotere explosie veroorzaakt heeft. Klinkt als ‘vervelend doch niet per se armageddon’. Doch helaas zijn hierbij maar liefst 22 mensen gewond geraakt, waarvan 4 zwaar gewond.

Het gebeurde allemaal in het kader van de trainingen voor de Adac Ruhr-Pokal race, die vandaag desalniettemin van start zal gaan. De race maakt deel uit van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), die negen races kent. Er wordt uiteraard onderzoek gedaan door de autoriteiten. Laten we hopen dat de 22 gewonden maar vooral die 4 ernstig gewonden er weer bovenop kunnen krabbelen.