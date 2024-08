Ik herhaal: ga niet op vakantie op zwarte zaterdag

Het is vandaag weer zwarte zaterdag. We hebben er meerdere dezer dagen. Ga nou gewoon niet op vakantie op zwarte zaterdag…

Het is een beetje gek het fenomeen Zwarte zaterdag. Iedereen weet dat ‘ie eraan komt. Toch stapt iedereen in de auto. Het zal een combinatie zijn tussen kuddegeest, vakanties op hetzelfde moment en campings waar je alleen kan reserveren van zaterdag tot zaterdag ofzo. Hoe dan ook staat iedereen vandaag weer massaal in de file.

In heel Europa is het kneiterdruk. In Frankrijk is de piek inmiddels vermoedelijk voorbij, maar stond er eerder vandaag ruim 1.000 kilometer file volgens de ANWB. Ook bij de Gotthard was het twee uurtjes wachten. En in Oostenrijk, Italië en Duitsland staat ook op meerdere plekken file/Stau/ingorgo stradale. Dat is toch net wat minder leuk dan een Challenge Stradale.

De zwarte zaterdag van vandaag is nog zwarter dan die van vorige week. Toen stond er in Frankrijk bijvoorbeeld maar een lousy 830 kilometer file. Goede methodes om de zwarte zaterdag te vermijden zijn er ook. Je kan bijvoorbeeld ook op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag gaan rijden. Of desnoods op zondag, hoewel die ook druk zijn. Morgen wordt het in Europa een ‘rode zondag’. Niet omdat de socialisten massaal naar Parijs optrekken om de tent over te nemen, maar omdat het nog steeds erg druk zal zijn.

