BBB: snelheidslimiet moet weer terug naar altijd 130!

Kijk aan, als het aan de BBB ligt mogen we weer overal 130 km/u rijden.

De verkiezingsprogramma’s sijpelen binnen en als autofanaat wil je natuurlijk wel weten waar je op moet stemmen om automobiliteit in Nederland naar jouw wensen te krijgen. Tot dusver hebben we in alle programma’s rekeningrijden terug zien komen, maar verder heeft iedereen zo zijn eigen visie op wat (auto)mobiliteit in Nederland moet zijn. De BoerenBurgerBeweging (BBB) kon natuurlijk niet achterblijven en presenteert hun conceptprogramma. Met de kneiterharde winst vorig jaar is de BBB een partij om goed in de gaten te houden, dus let op.

130 rijden!

Wat Caroline van der Plas en consorten in ieder geval willen: de snelheidslimiet mag weer terug naar 130 km/u! Volgens de BBB is de uitstootwinst sinds overdag 100 gereden wordt nihil en kunnen minder drukke snelwegen waar geen overmatige drukte en geluidsoverlast ontstaat weer naar 130 km/u. Feest!

ZE-zones

Wel moet er ergens qua CO2 bespaard worden en dat moet volgens de BBB vooral in binnensteden. Maar niet nu direct. De wens om dit al tegen 2025 te realiseren is volgens de BBB onhaalbaar en onbetaalbaar en levert frustratie en nadelen op voor vele partijen die de binnenstad levend houden.

Nationaal beleid betaald parkeren

In Nederland is betaald parkeren vooral iets wat steden zelf moeten regelen. Daar wil de BBB verandering in brengen: er moet een nationaal beleid komen voor betaald parkeren. De verhouding tussen bezoekers en vergunninghouders moet dan beter verdeeld zijn en dus landelijk bepaald zijn.

Menselijke maat boetes

Volgens de BBB moet handhaving er zijn om de verkeersveiligheid te waarborgen en verhogen. Om dit te realiseren worden er boetes toegepast op een manier dat de menselijke maat heilig is. Denk aan kleine snelheidsoverschrijdingen buiten de bebouwde kom, waar dan iets coulanter op gehandhaafd kan worden.

Rekeningrijden

Zoals gezegd heeft elke partij het gehad over rekeningrijden en de BBB is geen uitzondering. Zij zijn hier tegen, voornamelijk omdat het niet eerlijk is tegenover de mensen in buitengebieden. Als het aan de BBB ligt komt betalen naar gebruik niet naar Nederland.

Dit zijn de andere partijprogramma’s: