Groen zwaailicht in België? Opzij!

In België experimenteren ze met groene zwaailichten. De betekenis? Opzij!

We leren het allemaal als kind al. Komt er een politieauto, ambulance of brandweerauto met blauwe zwaailichten en sirene aan, dan ga je opzij. Maar in België willen ze dat je dat nu ook doet als er een auto met een groen zwaailicht aankomt. Alleen is het dan niet verplicht. Huh, hoe zit dat?

Hoffelijkheidslichten

Voor het idee heeft het Belgische Verkeersinstituut Vias in Canada geshopt. Daar bestaat het al langer. Het idee is dat de groene lichten gebruikt worden door vrijwillige brandweerlieden die onderweg zijn naar de kazerne. In het geval van een urgente oproep moeten ze immers eerst naar de kazerne.

Die groene lichten moeten er dan voor zorgen dat iedereen hoffelijk opzij gaat en de brandweerman of vrouw mooi snel op de kazerne is om over te stappen in de brandweerauto met blauwe zwaailichten en sirenen.

Proefproject

Op dit moment is het nog een proefproject. Het gaat zo’n acht maanden duren en Vias gaat in die maanden op verzoek van het Belgische ministerie van Mobiliteit en Vervoer kijken of de groene zwaailichten effect hebben op de aanrijtijden van de vrijwillige brandweer.

De proefperiode loopt in vier zones bij onze zuiderburen. In Belgisch Luxemburg, Waals Brabant, Kempen en de provincie Oost-Vlaanderen. In de eerste vier maanden rijden ze zonder de groene lampen en in de tweede vier lampen met. En dan maar kijken of het werkt.

Groen zwaailicht in Nederland

In Nederland hebben we ook groene zwaailichten. Sterker nog iedere Nederlandse politieauto kan dat in principe. Dat heeft dus niets met de brandweer te maken bij ons. Dat groene licht betekent ook iets anders en mag alleen gebruikt worden bij een stilstaand voertuig.

In dat voertuig vind je dan de hoogst betrokken leidinggevende van de betrokken hulpverleningsdienst. Kortom de hoogste ome ter plaatse heeft een groen lampje boven zijn hoofd.

Ook bij ons is er geëxperimenteerd met groene zwaailichten tijdens het rijden bij surveillance. Het idee was indertijd in 2016 dat de groene lichten de mensen een veilig gevoel gaf en inbraken en straatroven zou terugbrengen. Klein detail was dat bleek dat dit helemaal wettelijk niet mag in Nederland. Kort experiment dus.