Mitrailleur op je motorkap, mag dat?

Ken jij de mop van de Belg met een mitrailleur op zijn motorkap? Wij niet, het is namelijk geen grap.

Belgen hebben verkeersborden die wij niet hebben, maar ze hebben ook burgers die opvallende auto’s maken. Nu is dit ook weer het geval, want een Belg heeft een grote mitrailleur op zijn motorkap geplaatst. Waarom? Wij weten het niet, maar het ziet er in ieder geval indrukwekkend uit.

Mitrailleur op je motorkap

En het antwoord is nee. Het mag niet. Dat ondervond deze eigenaar toen hij afgelopen zondag aan de kant werd gezet tijdens een verkeerscontrole in Frankrijk. De Belg is staande gehouden in het Franse departement Noord. Dit is bij de grens met België. De politie heeft de foto geplaatst op Facebook en doet er vrij lollig over. Ze plaatsten bij het bericht ‘Hij vindt onze wegen wellicht gevaarlijk’. Om af te ronden met de opmerking dat de agenten er gelukkig zijn om het veilig te houden.

De Franse politie grijpt dit moment aan om nogmaals eens te benadrukken dat het installeren van een wapen op een voertuig verboden is. Dit is ook van toepassing als het een neppe is. Wij hopen dat dit laatste het geval is.

Lekker knallen op de snelweg

Als we eens naar de auto kijken lijkt het op een hobbyproject van een iets wat enthousiaste Mad Max fan. Het wapen lijkt op een Gatling Gun die in het echt rond kan draaien en veel verwoesting brengt. De Volvo is compleet zwart gespoten met wat opvallende stickers om het nog wat enger te maken. De post op Facebook door de politie levert flink wat reacties op. ‘Oekraïne is de andere kant op’ of Humor, humor, daarom hou ik zo van de Belgen’ zijn enkele juweeltjes die geplaatst zijn.

De bestuurder van de Volvo heeft in ieder geval wat publiciteit gekregen. Of hij aangehouden is of een boete heeft gekregen, dat is onbekend.