Hamilton eindelijk weer eens boven Verstappen

Eindelijk staat Lewis Hamilton weer eens hoger dan Max Verstappen!

Het huidige Formule 1 seizoen is niet hét seizoen van Lewis Hamilton. Maar net nu de Grand-Prix van Emilia Romagna om zeer begrijpelijke redenen niet doorgaat is er dan eindelijk goed nieuws voor Lewis Hamilton.

Lewis staat namelijk eindelijk weer eens boven Max Verstappen op een lijstje. Weliswaar niet op de lijst van de Formule 1 kwalificatie of raceuitslag, maar dat mag de pret niet drukken.

Topverdieners

Waar torent Hamilton dan wel boven Verstappen uit? Nou in de lijst van topverdieners die het Amerikaanse tijdschrift Forbes samenstelt. Ieder jaar zetten die namelijk de rijkste atleten ter wereld onder elkaar en niet zelden staan daar de namen van onze helden uit de Formule 1 op.

En niet onderaan natuurlijk. Zo staan zowel Max als Lewis in de top 50 van de lijst. Ook hier zijn beide heren aan elkaar gewaagd. Lewis heeft net één stek voorsprong op Max. De zevenvoudig wereldkampioen bezet namelijk plaats 21 met een verdienste van 65 miljoen dollar in 2022.

Hamilton schraapte daar 55 miljoen van binnen in de koningsklasse en shopte daar met andere inkomsten nog zo’n 10 miljoen dollar bij.

Max Verstappen staat op een niet onverdienstelijke 22 plaats. Net even achter Hamilton. Hij komt op een totaal van 64 miljoen dollar in 2022. Daarvan haalde hij dan wel 60 miljoen via de Formule 1 binnen, maar slechts 4 miljoen uit andere belangen.

Wie wint er nu echt?

Onder aan de streep moet Verstappen dus zijn meerdere erkennen in Hamilton. Maar uiteindelijk telt bij dit soort bedragen wellicht een miljoen meer of minder niet. Dan tellen de resultaten op de baan. Dit seizoen doet Max het daar beter dan Lewis. Maar we gunnen het de Brit natuurlijk wel dat hij een keer op de hoogste trede staat!